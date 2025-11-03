政治中心／綜合報導

衝刺高雄市長初選，林岱樺上週六舉辦造勢秀肌肉，但傳出有藍白人士力挺，包括有民眾黨背景的網紅，對此林岱樺解釋海納百川，歡迎各黨各派人士參加。儘管外傳綠營內部民調，是賴瑞隆取得優勢，林岱樺仍堅持自己民調領先，被問到會不會脫黨參選？林岱樺說，只要公平，她願賭服輸。

爭取代表民進黨，參選2026高雄市長的林岱樺，上週六在岡山的造勢晚會，吸引上萬人參與，聲勢驚人，這其中似乎也包括在野陣營支持。

林岱樺上週六在岡山舉辦造勢晚會。（圖／民視新聞）





網紅四叉貓PO出林岱樺臉書貼出的網紅照片，稱她叫柯莉絲汀是蔡壁如帶出來的，先前受訪稱不排除參選當刺客，民眾黨背景的她，如今卻挺民進黨的林岱樺，引發聯想。

立委(民) 林岱樺：「要能海納百川才能壯大台灣，林岱樺的造勢活動，歡迎各黨各派各界的人士來參加，不必檢查黨證，都可以表達支援林岱樺的心聲。」

立委(民) 賴瑞隆：「黨內初選就是兄弟姐妹登山各自努力，那我們呼籲其他黨外人士，都不要介入到民進黨黨內的初選。」





網傳高雄市長初選，綠營內參民調曝光。（圖／民視新聞）





就在初選激戰的此刻，傳出一份綠營的內參民調，賴瑞隆、林岱樺、許智傑與邱議瑩，分別對上國民黨的柯志恩，只有邱議瑩小幅落後，黨內互比與看好度，賴瑞隆位居第一，林岱樺第二位，不過，林岱樺堅稱自己領先。



節目主持人 黃暐瀚vs.立委(民) 林岱樺：「我八個月沒動，我(民調)還可以是在領先的位置，有公平的競爭環境，就有公平的結果，我自然就會願賭服輸。」

立委(民) 許智傑：「每一份民調數據我們都會參考，雖然我起步最晚，但上升最快。」

根據民進黨初選時程，一月中將以民調決勝負，不過，林岱樺造勢場合卻發生主持人要民眾接到電話時，回答自己28歲，只因20到30歲有加權，也引發謊報爭議。



民進黨發言人 吳崢：「如果在初選過程中，有人試圖用這樣一個欺騙，或者說是不正的手段，來影響初選結果的話，那我們的黨紀是有相關的規範，來可以做懲處的。」



隨著初選日期接近，綠營高雄市長之爭，日漸白熱化。





原文出處："民調教學"指導選民謊報28歲? 吳崢:若過程欺騙有黨紀懲處

