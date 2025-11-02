有意爭取高雄市長提名的立委林岱樺１號晚間在岡山舉辦造勢晚會，台上談到20到30歲的民調加權時，主持人卻在模擬橋段中稱自己是28歲，還脫口說出"你的年紀只有你自己知道"，答題技巧引發民眾質疑，是不是有作弊的疑慮。對此林岱樺強調主持人只是舉例說明，不會明知故犯。而其他參選人也都希望尊重初選機制。





「民調教學」教選民謊報28歲？ 林岱樺：只是舉例 不會明知故犯

主持人分享接到民調電話該怎麼回答，卻脫口而出"你的年紀只有你自己知道"，引發外界質疑是在暗示選民使用答題技巧提高加權分數。（圖／民視新聞）

民進黨立委林岱樺在高雄岡山的這場造勢晚會，台上主持人分享接到民調電話該怎麼回答，卻脫口而出"你的年紀只有你自己知道而已"，並強調初選民調到20歲到30歲的電話都有加分。一句話引發外界質疑，是不是在暗示選民使用答題技巧提高加權分數。對此林岱樺澄清，主持人是在舉例說明，並未違反規定，不會明知故犯，也會清楚的讓人民知道，整個民調的遊戲規則。





「民調教學」教選民謊報28歲？ 林岱樺：只是舉例 不會明知故犯

林岱樺澄清，主持人是在舉例說明，並未違反規定。（圖／民視新聞）





民進黨高雄市長初選倒數計時，其他同樣有意參加初選的黨內同志，則紛紛呼籲要尊重遊戲規則。立委許智傑表示，確實有年齡加權，不過民調還是要據實以報，才能獲得客觀事實，讓民調具有準確性。立委邱議瑩也說，在做民調教學的時候，都會依照相關規定辦理，在民調的回答上面應該還是誠實作答。立委賴瑞隆則認為，這個階段希望大家用正面的論述。多講願景、多講政策，多講過去的政績，來爭取所有高雄市民的支持。

各參選人看法大同小異，都希望尊重初選機制。對此民進高雄黨部發出聲明，重申參選人應該尊重初選制度，讓民調公平進行。





原文出處：「民調教學」教選民謊報28歲？ 林岱樺：只是舉例 不會明知故犯

