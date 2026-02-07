民調時間「被公布」 江啟臣槓黨中央：盼照協議

台中市 / 綜合報導

國民黨台中市長人選遲沒有定案，國民黨昨(6)日公布立法院副院長江啟臣和立委楊瓊櫻已經完成提名 協議 簽署，並且擬在3月底最後一周完成民調，隨後楊瓊瓔就發布新聞稿，內容提到3月25日至3月31日進行民調，引發江啟臣不滿，立刻在臉書PO文質疑黨中央違背協議，他今天受訪說，希望黨中央遵照協議執行，楊瓊瓔也說，發布訊息是希望讓基層放心，對於外界關注兩人會不會撕破臉，楊瓊瓔則強調不會。

比出加油手勢，齊聲高喊凍蒜，立法院副院長江啟臣，在同黨立委顏寬恒，民眾黨議員江和樹陪同下，到霧峰市場發送春聯，備戰2026台中市長選戰，同時間，同黨有意爭取下屆市長提名的立委楊瓊瓔，也不敢懈怠，到大坑九號步道和攤商互動，向攤商一一懇託。

廣告 廣告

下屆台中市長選戰，國民黨公布江啟臣、楊瓊瓔已完成提名協議簽署，計畫在3月底最後一周完成民調，但楊瓊瓔發布新聞稿提到，全民調決定提名人選，3月25日至3月31日進行民調，讓江啟臣大為不滿，他立刻在臉書嚴正聲明，質疑黨中央違背協議當中，「不對外公布執行民意調查時間，機構等相關事項」。

立法院副院長(國)江啟臣說：「既然雙方都已經簽名畫押了，那大家就照白紙黑字來進行就好，可以避免一些無謂的爭議。」江啟臣槓上中央，連帶引起外界關注，和楊瓊瓔會不會撕破臉？立委(國)楊瓊瓔說：「不會啦，我們在跑場的時候也經常碰到，而且我們的目標只有一個，一定要讓台中團結向前行。」

國民黨組發會則透過文字說明，是就未來民調作業做說明，沒有公布民調機構和協議合乎協議，後續作業也會按照協議事項進行，台中市長選戰藍營遲遲沒有決定人選，現在又傳出內部意見分岐，引發外界更多揣測。

原始連結







更多華視新聞報導

藍新北.台中提名卡關 趙少康：大家都想要做爛好人

台中姐弟之爭！ 楊瓊瓔稱3/25-31民調 江啟臣駁「非共識」

提名協議「有落差」 江啟臣.楊瓊瓔尊重黨中央

