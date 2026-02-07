民調時間「被公布」 江啟臣槓黨中央：盼照協議

台中市 / 綜合報導

國民黨台中市長人選遲沒有定案，國民黨公布，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊櫻已經完成提名協議簽署，擬在3月底最後一週完成民調，但楊瓊瓔發布新聞稿，提到3月25日至3月31日進行民調，引發江啟臣不滿，江啟臣今天受訪表示，黨中央要遵照協議執行，楊瓊瓔強調兩人不會因此撕破臉，台中市長盧秀燕認為，3月底再辦民調太晚了。

立法院副院長江啟臣，在同黨立委顏寬恒和民眾黨議員江和樹陪同下，到霧峰市場發春聯，藍白合作布局下屆台中市長選戰，但他和同黨爭取提名的立委楊瓊瓔的提名內戰才剛開始，因為前一天國民黨公布，江啟臣、楊瓊瓔完成提名協議簽署，計畫在3月底最後一周民調。

楊瓊瓔隨即發布新聞稿提到，3月25日至3月31日進行民調，讓江啟臣很不滿，立法院副院長(國)江啟臣說：「所謂的三月底前跟三月最後一個禮拜，我想這個意義是完全不一樣的，大家應該都很清楚，因為三月底前不會只有，三月二十五到三月三十一號這周，大家就照這個白紙黑字來進行就好。」

江啟臣槓上中央，連帶引起關注，和楊瓊瓔會不會撕破臉，立委(國)楊瓊瓔說：「不會啦我們在跑場的時候，也經常碰到啊，這個互動都很好，而且我們的目標只有一個，一定要讓台中團結向前行。」楊瓊瓔否認感情不和，強調一定會團結一致，眼看黨中央遲遲沒決定人選，即將交棒卸任的市長盧秀燕也急了。

台中市長盧秀燕說：「台中市是一個大城市，選戰兵貴神速，宜早不宜遲，如果三月底再來辦初選的話，我覺得太晚。」藍營民調最快可能什麼時候出現？根據日期推估，從2月14日開始到2月22日是農曆過年，緊接著又是228連假，民調時間點最快可以落在，3月初到3月中旬，台中市長人選遲遲未定，不止牽動台中市長選情，也連帶影響基層民代布局。

