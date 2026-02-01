民調暫居下風不以為意 白營主席：數字別過度解讀

民眾黨主席黃國昌1日新莊成立新北市長競選總部，黨內要角齊聚。（張鎧乙攝）

新北市長選戰白熱化，最新民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧與國民黨有意參選的新北市長熱門人選、台北市副市長李四川一對一對決，差距已縮小至個位數；若蘇巧慧對上民眾黨主席黃國昌，則仍領先13.5％。對此，黃國昌今（1）日在新莊競選總部開幕記者會後受訪時表示，民調「參考就好」，真正關鍵在於政策價值與合作能否發揮最大加乘效果。

面對媒體提問，如何在未來兩個月扭轉民調劣勢，黃國昌直言，選舉期間本來就會有各式各樣的民調陸續出爐，每一份民調都有其脈絡與目的，「這些我們心裡都很清楚」，不必過度解讀短期數字。

黃國昌也罕見從專業角度談民調，強調自己除了法律背景外，長期也從事統計研究，「我在中央研究院時，是用統計方法在研究法律」，因此對民調會看得特別仔細，也不會輕易被單一數據牽著走。

談到藍白合作的可能性，黃國昌以數學比喻指出，「三角形的兩邊合，一定大於第三邊」，關鍵不在誰高誰低，而在於如何把各自的優勢發揮到最大。他表示，無論是自己或台北市副市長李四川，雙方團隊其實都很清楚彼此的強項與定位，接下來若能在政策、價值與城市願景上進行合作，才能真正產生綜效。

