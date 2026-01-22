民調暫領先不自滿 柯志恩：以政見與行動爭取最後勝利

▲民調現優勢不鬆懈，柯志恩：勝選關鍵在團隊與政見。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】針對近日公布的最新民調結果，國民黨高雄市長參選人柯志恩受訪表示，對於各項民調數據皆予以尊重，並強調不論結果如何，團隊都將持續按既定節奏穩健前進，以政策論述與實際行動爭取市民認同。

柯志恩指出，此次民調應為民進黨完成初選後首度公布的相關數據，顯示對手陣營內部仍有整合空間。她表示，從民調結構來看，國民黨在中間選民族群中獲得相對較多支持，這也成為團隊持續努力的重要方向。

柯志恩進一步說明，未來將與黨籍議員密切合作，透過清楚的政見主張及多元的公共活動，讓市民更深入了解團隊對高雄未來發展的規劃與願景，逐步累積支持力量，朝最終勝選目標邁進。

針對外界關注她在高雄是否能發揮「最強母雞」效應，帶動議員選情，柯志恩回顧三年前的選舉經驗指出，當時在僅有約四個月準備時間的情況下，國民黨仍成功拿下議會最多席次，顯示整體團隊具有相當的實力與凝聚力。

▲自信成最強母雞，柯志恩：三年深耕更有機會。

她表示，經過三年深耕，高雄基層經營更加扎實，與所有黨籍議員的合作也更為緊密，不論是采榛、玉婷或其他議員候選人，大家都站在同一艘船上，朝共同目標前進。

柯志恩強調，接下來將持續以自身步調穩健推進選戰，攜手議會團隊把政見說清楚、講明白，爭取更多市民的理解與支持，凝聚整體戰力，全力迎戰接下來的選舉挑戰。（圖╱國民黨高雄市黨部提供）