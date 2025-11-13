民調曝台獨支持者流失150萬人！他揭3原因

▲台灣民意基金會發表「台灣人統獨傾向的最新發展」。（圖／台灣民意基金會提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣民意基金會今（13）日發表「台灣人統獨傾向的最新發展」，結果顯示，44.3%認為台灣獨立比較好，13.9%兩岸統一，24.6%維持現狀，這項民調相較於去年12月相比，期盼未來台獨者下滑7.5%，流失約150萬人。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆分析3原因，直言數以百萬計的台灣人，以收回對台獨的公開支持來表達對民進黨的抗議。

民調以「國內對於台灣前途問題有很多爭論，有人認為『兩岸統一』比較好，也有人認為『台灣獨立』比較好。請問您的意見是怎樣？是『台灣獨立』或是『兩岸統一』？」結果發現：44.3%台灣獨立，13.9%兩岸統一，24.6%維持現狀， 12.9%沒意見，4.4%不知道、拒答。

對此，游盈隆分析，這項發現傳達一個清楚的訊息，那就是多數台灣人期盼未來台灣獨立，其次是期盼未來繼續維持現狀，第三是期盼未來兩岸統一，而期盼未來兩岸統一和繼續維持現狀的人加起來，還比期盼未來台灣獨立的人少5.8個百分點。

游盈隆說，從另一個角度看，最新民意顯示，六成八成年人明白表示不希望未來兩岸統一，希望兩岸統一的人只有一成四，由此可見，期盼未來台灣獨立才是當前台灣真正主流民意，而台灣政府，不分藍綠，長期所宣傳的「台灣人希望永遠維持現狀」云云，犯了科學上與道德上的雙重錯誤是披上學術外衣虛構的謊言，完全悖離事實， 也造成長期嚴重誤導國內外視聽的不良後果 。

不過，這次民調和前一次（2024年12月）相比，期盼「未來台灣獨立的人」大幅下滑7.5個百分點，期盼「未來繼續維持現狀的人」略增0.4個百分點，期盼「未來兩岸統一的人」略增0.6個百分點，換算全國人口，代表這段期間，支持獨派人數流失約150萬人。

游盈隆分析，獨派人數大量流失原因可能不少，但最可能因素有三：第一，去年12月台灣勇奪世界12強棒球賽冠軍的效應逐漸消失；第二，去年底賴清德元首外交效應已不復存在；第三，這是大罷免大失敗的嚴重後果之一，也就是說，數以百萬計的台灣人以收回對台獨的公開支持來表達對民進黨的抗議。

游盈隆提到，從賴清德上任以來，他一共做過三次台灣人統獨傾向調查， 這次是賴清德上任後「期盼未來台灣獨立」比例最低的一次。

此份民調訪問期間是2025年10月13-15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機 30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

