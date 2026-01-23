民調曝李四川是「藍白最強」？卓冠廷揭最大變數是：他！

論壇中心／郭芳瑜報導

《美麗島電子報》公布最新的新北市長選戰民調，若是三角督情況，李四川與蘇巧慧支持度僅差距1.5個百分點；若藍白合推李四川，則領先蘇巧慧9.8個百分點。民進黨新北市議員卓冠廷在《台灣最前線》節目中指出，這一份民調要告訴大家的是，如果國民黨想選贏，李四川是唯一的選項，「但我不這麼認為」。

卓冠廷表示，現在不管是藍營做的民調，或者是各個機構做出來的，告訴大家的是李四川是藍白唯一最強的，黃國昌則是最弱的，但他只接受後者，因為藍白之間還有一個最大變數叫做侯友宜，這份民調同時也有做侯友宜滿意度，甚至高達六成多，但國民黨卻沒有人注意到這點，侯友宜現在還是支持劉和然，如果國民黨真的直接提名李四川，「憑什麼你鄭麗文一徵召李四川來，侯友宜跟劉和然就必須心悅誠服」。

卓冠廷也提到，劉和然兩、三周前有公開在媒體喊話願意跟李四川見面，但李四川目前沒有回應，「我認為李四川現在的態度是仗勢」，對照起每天在地方跑的劉和然，再這樣下去，宣布李四川參選的當下，可能就是李四川整場選戰「民調最高」的時刻。

