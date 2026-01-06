民調曝綠化竹縣有望 鄭朝方培育基層新血：先做好市政工作

由傳統客家庄與新興竹科工作者組成的新竹縣，2026年底百里侯誰出線？各界關注。圖為竹北六張犁大夫第古蹟。（圖／周志龍攝）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（6）日表示，在3年多「創新與美學」城市治理之下，從市場、公園與運動場改造、「竹北燈」點亮全市，還有普設E-Bike（電動輔助自行車）、加碼重陽敬老禮金等，服務基層的能量不因民調高低而動搖，持續做好竹北市政。

2026新竹縣長呼聲很高的現任竹北市長鄭朝方（圖中）強調竹北市政做好是現階段最重要的。（圖／CTWANT攝影組）

2026年底選戰進入倒數，國民黨籍新竹縣長楊文科將做滿8年卸任，儘管新竹縣普遍被視為「藍大於綠」，但有意接棒的同黨副縣長陳見賢、立委徐欣瑩在近期民調中，仍與民進黨籍竹北市長鄭朝方為伯仲之間，甚至落後於鄭朝方。5日晚間《美麗島電子報》就公布最新「2026新竹縣長選舉可能人選支持度民調」，結果顯示若徐欣瑩對決鄭朝方，將有37.2％新竹縣民支持徐欣瑩、35.1％支持縣民鄭朝方；而若陳見賢對決鄭朝方，將有38.3％支持鄭朝方、33.3％支持陳見賢。

竹北新瓦屋客家文化保存區「西河世第」捕捉了竹北早期客家地區的榮耀故事。（圖／周志龍攝）

進一步調查顯示，若問新竹縣民「以您的印象和判斷來講，下列人選適不適合擔任下一屆新竹縣長」，結果顯示高達43.8％認為鄭朝方適合，39.9%則認為是徐欣瑩、27.7%認為陳見賢適合。

這項民調是由《美麗島電子報》委託民調專家戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年12月30至2026年1月2日，調查範圍是設籍新竹縣、年滿20歲的民眾。調查方法採由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。其中樣本規模成功完訪1,068人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為正負3.0％。

鄭朝方對此強調，縣市長提名是中央黨部的權責，自己身兼地方黨部主委，已在公餘時啟動「2026大選海選計畫」，希望招募有志青年參與地方選舉，逐步擴大民進黨在新竹縣的政治實力。至於縣長一戰，「先把市長工作做好，再往下一個目標前進」。

