民調曝綠反感度居冠！林濁水嘆：若不調整戰略前景堪慮

行政院長卓榮泰拒絕副署《財劃法》、憲法法庭判決《憲訴法》修法無效，引發朝野嚴重對立。前立委林濁水指出，綠營基本盤仍大於藍白，但在如此優勢下，民調顯示，民進黨反感度居冠，他認為民進黨的憲政大戰略必有嚴重須反省之處，若不調整前景堪慮。

民進黨前立委林濁水。（圖／資料照）

根據《美麗島電子報》公布的民調顯示，有38.3%民眾對民進黨有好感而比上月減少1.6個百分點，49.9%對民進黨反感，與上月相同，未明確回答的有11.8%；35.1%民眾對國民黨有好感，較上月略減0.3個百分點，49.5%對國民黨反感，較上月微增0.2個百分點，未明確回答的有15.4%。32.9%民眾對民眾黨有好感，較上月增加2.2個百分點，47.7%對民眾黨反感，較上月減少1.8個百分點，未明確回答19.4%。

林濁水在臉書上發文表示，三黨纏戰兩年，民眾對三黨反感都遠遠大於好感，三黨俱敗，完全是歲末冬寒景象。迄今綠基本盤既遠大於藍更遠遠大於白；不料綠站在這樣的絕對優勢上，反感反而居冠！

民進黨。（圖／報系資料照）

林濁水也列出三份針對總統賴清德施政的民調：震傳媒，不滿意47.4％、滿意43.4％；台灣民意基金會：不贊同48.6％、贊同43.4％；美麗島電子報：不滿意52.2％；滿意40.6％。他指出，最驚人的是憲訴法、財劃法議題，但三份民調中表現的民意是雖對三黨各打50大板，歸咎在綠的竟多於藍白。而大法官也一併犧牲了民眾的信賴感。無論如何，民進黨延續了兩年的憲政大戰略必有極為嚴重，必須反省之處。若不調整，前景堪慮。

賴清德。（圖／中天新聞）

本次民調時間為2025年12月22日至12月24日，由戴立安負責問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）；調查對象為設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾。抽樣設計採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機跳號處理，行動電話則依數位發展部公布的編碼字首進行後5碼隨機跳號處理，並成功完訪1083人（住宅電話705人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。對雙架構合併樣本與行動電話次樣本性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與教育程度等項進行樣本代表性檢定與raking加權。

