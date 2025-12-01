民調曝近半數民眾挺維持「九二共識」 醫批綠營已走偏鋒：民意很清楚了

《美麗島電子報》今（1）日公布最新11月國政民調，針對民眾認為有無必要維持「九二共識」，結果顯示，48.0%認為有必要、37.8%認為沒必要。對此，精神科醫師沈政男表示，原始意義的「九二共識」多數民眾可以接受，民意就是兩岸維持現狀，絕對不能打仗。​

民調詢問，「過去國民黨執政時和對岸中共政府都堅持一個中國的原則，但是各有各的憲法和國家名稱而且互相不承認，雙方政府仍然可以簽訂協議進行交流，這就是當時的『九二共識』。您認為有沒有必要維持兩岸以前的這個基礎和作法？」

結果顯示，48.0%認為有必要，相較於10年前增加1.1個百分點；37.8%認為沒必要，比10年前增加7.5個百分點；未明確回答14.2%。綜言之，與2015年4月29日發布的台灣指標民調，前總統馬英九執政時相比，認為有必要維持九二共識的民眾並未明顯改變，認為沒必要的民眾雖然增加，但仍小於有必要10.2個百分點。

是否有必要維持九二共識。（美麗島電子報提供）

沈政男對此在臉書發文表示，為什麼綠營說民眾已不接受「九二共識」？那是問法的問題，以陸委會的民調來說，總是把九二共識跟其他容易引起民眾負面的概念掛勾，比如「一個中國原則」、「北京定義的『九二共識』」，或者在相關題目裡提到了「一國兩制」，取巧地獲取他們想要的民調結果。

沈政男說，這次美麗島民調的問法比較中性，有還原「九二共識」的原本定義，當然民調結果就會跟10年前差不多，也就是多數民眾接受「九二共識」。把民調技術的煙幕吹散，可以看出民意很清楚，就是兩岸維持現狀，絕對不能打仗。

沈政男批，民進黨想了半天，前總統蔡英文先是提出「和而不同」，要選舉了改成「維持現狀」，連任出現危機發現「抗中保台」有利可圖，於是把「九二共識」套上「一國兩制」的帽子，給予污名化，然後是「兩岸兩國互不隸屬」。

沈政男表示，接著是賴清德，先是「務實台獨」，又說「親中愛台」，再來是跟著蔡英文喊「互不隸屬」，最新說法則是「中國是境外敵對勢力，可能侵略台灣」，真的是隨便你們在講。​

沈政男嗆，原始意義的「九二共識」多數民眾可以接受，而兩岸必須交流與談判，更是用膝蓋想也知道，偏偏綠營已經走偏鋒，竟然說「不能上完廁所才要找衛生紙」，「這些人一旦兩岸開戰，是不是褲子拉著就先跑了？哪有說什麼不增加國防預算就會亡國，什麼跟對岸談判就會被吃掉，有這樣的歪理嗎？」

本次民調由美麗島電子報委託執行，委託單位為《美麗島電子報 》，並由政治民調專家戴立安負責問卷設計與數據分析，同時委託《畢肯市場研究公司 》執行電訪工作。調查範圍涵蓋全國22個縣市，受訪對象為設籍於調查區域、年滿20歲的民眾，調查時間為2025年11月24日至26日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式執行，此次民調共成功完訪1079份樣本，其中住宅電話701人、行動電話378人，於95%信賴水準下抽樣誤差最大值為±3.0%。

