民調曝「藍白唯一贏面」！蘇巧慧回應：認真爭取更多認同追過差距

《美麗島電子報》22日公布最新民調，若藍白合成功將有三種狀況，其中僅李四川45.8%領先蘇巧慧36.0%，是唯一有贏面的情況。若呈現三腳督態勢，國民黨唯一有贏面的也是李四川但僅贏蘇巧慧1.5％，對此，今（23）日民進黨推派參選的立委蘇巧慧表示，每一份的民調自己都會仔細看，但民調都是參考，她會認真持續現在的狀態，把長跑當作短跑衝刺，爭取更多新北市民的認同，把差距追過去。

《美麗島電子報》22日公布民調，若呈現三腳督態勢，國民黨派出李四川將獲得34.2%支持率、蘇巧慧32.7%、黃國昌15.4%，李四川和蘇巧慧僅差距1.5％。上述三腳督情境中，李四川可以得到83.6%國民黨支持者選票；蘇巧慧則獲得83.5%民進黨支持者選票，雙方動員能力相當。若國民黨改由劉和然參選，則蘇巧慧以36.2%領先、黃國昌22.7%居次、劉和然僅獲得14.4%支持。

此外民調也指出，若藍白合成功將有三種情況，第一是李四川45.8%領先蘇巧慧36.0%，這也是藍白唯一有贏面的情況；第二則是蘇巧慧41.3%贏過劉和然的31.2%；第三是蘇巧慧以41.8%超越黃國昌的36.7%，並奪下新北市長寶座。

蘇巧慧上午受訪時表示，每一份的民調自己都會仔細看，如前一天有民調說她在年輕族群、板橋區有大幅優勢，但是，後一天就說自己在年輕人和板橋輸了，但整體的差距反而縮小非常多。「所以你看，每一份我都很認真在看」。她也表示，民調都是參考，她會認真持續現在的狀態，把長跑當作短跑衝刺，爭取更多新北市民的認同，把差距追過去。

蘇巧慧也指出，選戰都是照著自己的節奏，每一個族群，各年齡、性別，每一張票都很重要，也重視每一位選民。所以會照著自己的節奏，認真爭取更多人的認同。

至於被認為是最能吸引中間選民的候選人，蘇巧慧則回應「我覺得台灣的選民都很聰明，他們在看一個候選人，其實會看他長期的表現」，因此每個能夠成為市長候選人，都有長期的經歷足以讓社會檢視。自己三屆、十年的表現、15 次的「優秀立委」、在地方爭取的政績，「我想所有的鄉親選民都看在眼裡」。她強調，穩定的候選人、長期累積自己的口碑，這是她向新北市民報告我自己過往的成績，也是未來爭取認同最大的保證。

此次民調由《美麗島電子報》委託，對新北市設籍年滿20歲民眾，在2026年1月19日至1月21日進行調查。成功訪問樣本共1070人，其中住宅電話749人、行動電話321人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。

