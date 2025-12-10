民調最接近蔣萬安！王世堅重申「沒想選市長」：綠最強人選還沒被篩選到

民進黨立委王世堅今重申，自己完全沒有參選市長的打算，並稱民進黨最強的還沒有被篩選到。（圖／袁維駿攝）

民進黨2026台北市長人選持續難產，日前有民調指出民進黨立委王世堅與現任台北市長蔣萬安對決支持度差距最小，王世堅今天（10日）受訪時表示，自己是運氣好被列入民調人選之一，民進黨要讓最強的出來，但最強的還沒有被篩選到，並再次重申，「我完全沒有參選市長的打算」。

王世堅今天下午出席中常會前接受媒體聯訪，媒體詢問，如何看待日前有民調指出他與現任台北市長蔣萬安對決支持度差距最小，王笑回，自己是運氣好被列入民調人選之一，民進黨還有很多優秀的人才，像是黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜都非常優秀，但他們並沒有被列入，自己非常感謝，也很珍惜這麼多民眾支援他。

王世堅直言，他感謝去年選區有10幾萬選民又給他機會，讓他再次回到立法院為國家社會做事說話，這已經是他這輩子最大的榮譽，他一直把立法委員當作政治生涯最後一站，根本沒有去想選台北市長。

王世堅認為，民進黨要讓最強的出來，不能打輸了才怪兵器不好，民進黨最強的還沒有被篩選到，他一直認為黨內有好幾位絕對比他強，像是剛剛提到的徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜，而行政院副院長鄭麗君也非常適合，她學養俱佳，才貌雙全，但都沒有人找她要參選，所以民調可能就被隱藏起來。「如果這幾位都參與來做民調，我相信就會分出勝負，我完全沒有參選市長的打算」。

接著王世堅評價蔣萬安這一任期，用4個字形容是「中規中矩」，只是很多台北市民認為台北市要更多的進步，因為是首都台北，預算資源都是全國最好最多，當然每個選民都有不一樣的期待，自己對他的評論在台北市議員的時候都說過，不管是對他的監督批評或期許，現在自己不在其位就不謀其政。

媒體追問，「那你現在還是『蔣師』嗎？」王世堅聽後笑回，過去自己是議員，擔任「蔣師」剛好而已，而且當時蔣萬安剛上任，多少都會受到長輩指點，他上任時猶如垂簾聽政一般，有這麼多人保護他，但過了幾個月蔣萬安很多事情就可以自己決定了。



