民調決定國民黨台中市長參選人 楊瓊瓔：勝出的一方就代表國民黨

國民黨立委楊瓊瓔。（楊瓊瓔辦公室提供／陳薏云台北傳真）

國民黨台中市長提名陷入「姐弟之爭」僵局有解！國民黨中央黨部6日宣布，擬參選人江啟臣、楊瓊瓔已簽署提名協議，擬於3月底前的最後一週（3／25至3／31）進行內參民調，決定出人選。對此楊瓊瓔指出，未來不論結果如何，勝出的一方就代表國民黨，持續爭取台中市民最大的支持；黨內競爭的輸贏，留在黨內，大家共同團結，讓台中更好。

楊瓊瓔表示，感謝黨主席鄭麗文、黨中央同仁及台中市黨部主委蘇柏興居中協調，讓各方能夠坐下來，以理性、務實的態度，把事情談清楚，為黨內整合奠定基礎。

楊瓊瓔指出，早在之前她與江啟臣即同步表態，願意簽署同意黨中央的提名協議，顯示雙方對於「團結一心」已有共識。經協調確認，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行，並由黨中央、江啟臣及楊瓊瓔，各自推薦一間民調機構，共三間民調機構共同執行。

楊瓊瓔表示，過去一段時間，尚未有任何由黨中央正式辦理的民調，外界卻出現各種不同說法，難免讓基層感到疑惑與不安。因此，當黨中央確定統一辦理民調時，她第一時間即表達願意簽署相關協議，因為始終秉持「競爭不是對立，而是一種接力」的信念。

楊瓊瓔強調，透過制度，將競爭清楚地放進軌道，是民主政治應有的樣貌，她對此抱持正面態度，也樂見其成。她指出，此一安排對所有參與者而言都是公平的，也符合公開、公正的原則；更重要的是，民調時間與方式已經明確，有助於安定基層情緒，也讓國民黨在台中市長提名上有一個清楚、穩定的方向。

楊瓊瓔進一步表示，接下來民意調查只是制度中的一個環節，她將持續全力以赴，認真爭取市民的支持；待制度完成後，也會與黨內同志並肩合作，凝聚力量，一起為台中打拚。

楊瓊瓔最後指出，未來不論結果如何，勝出的一方就代表國民黨，持續爭取台中市民最大的支持；黨內競爭的輸贏，留在黨內，大家共同團結，讓台中更好。她強調，台中需要向前，國民黨也需要整合，只要制度站得住腳，團結就會成為力量，帶領台中大步前進。

