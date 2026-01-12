民調決戰時刻車掃 林俊憲：不論抽中哪一天「我們都準備好了」

民進黨台南市長初選進入民調時程，立委林俊憲陣營展開車隊遊行。（林俊憲團隊提供／洪榮志台南傳真）

民進黨縣市長初選民調雖由高雄市拔得頭籌，但台南市長初選也戰鼓頻催，可望明、後天舉行。面對關鍵的初選民調時程，立委林俊憲12日展現強大自信，強調其團隊早已針對各種情境擬定策略，「照表操課」穩紮穩打。他還直言，不論民調抽中哪一天，團隊都已做好萬全準備，將以最強大的基層動能衝刺到最後一刻，全力贏得初選勝利。

隨著民調時程逼近，林俊憲陣營今天一早便展現驚人的組織動員實力，由黨公職夥伴組成的「台南隊」，在晨間尖峰時刻進駐各重要路口向市民拜票請託。林俊憲指出，路口拜票僅是序幕，隨即展開的車隊掃街將進一步深入台南各個角落，透過面對面的接觸，擴大與市民的連結，鞏固基本盤並爭取中間選民認同。

林俊憲表示，選戰策略並非臨時起意，其團隊在初選規畫初期，就已將民調時間的不確定性納入考量。他還強調，針對每一天都擬定了不同的行程與策略，不論民調落在星期幾，都會按照既定節奏推進。

針對初選最關鍵的電話民調，林俊憲更語氣堅定地說，「今天沒有抽到台南，就是明天或後天，我們每天都已經準備好。」他認為，初選的勝負關鍵在於支持者的熱情能否轉化為實際的接聽率，因此目前團隊的所有行程安排，核心思維都在於「提醒、再提醒」。

