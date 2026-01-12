民調決戰最後時刻 妃憲衝刺

立委林俊憲進行瘋狂大掃街，並站在路口向民眾打招呼。（林俊憲提供）

記者林雪娟∕台南報導

民進黨市長初選決戰進入最後關頭，立委陳亭妃、林俊憲經過週日的團結大會比拚後，十二日兩人都不敢懈怠，林俊憲一早就進行車隊瘋狂大掃街，陳亭妃則因家中有事，上午稍事歇息後，再進行車隊遊行，傍晚則在東區和永康區交界處進行路口拜票，爭取與市民面對面接觸的最後一刻。

民進黨初選民調啟動，黨中央抽籤結果，十二日由高雄市率先登場，林俊憲、陳亭妃兩人歷經各自舉辦的團結大會，邀請政治大咖為自己站台，林俊憲有屏東縣長周春米、立委陳素月、台南市長黃偉哲等人站台，另外還有二十幾位議員近日更馬不停蹄，充當「分身」，站在路口為林俊憲拉票；陳亭妃則在完成全程五百公里的「鐵馬三十七區」活動後，被外界形容為「扶龍王」的立委王世堅特地前來站台，並高歌改編的「神曲」，果然相當吸睛，在網路也深具人氣。

立委陳亭妃把握民調前最後時刻，站在路口向民眾請安問好。（記者林雪娟攝）

十二日兩人也把握機會，爭取和市民見面機會。林俊憲說，團隊在初選期間早已預想各種情境，針對每天都擬定不同行程與策略，無論民調抽中哪一天，都會全力以赴，按照既定規劃，穩健推進、全力以赴，除車隊掃街，也會站在路口向市民請託。

陳亭妃上午因家中有事，下午啟動車隊大遊行，並把握下班的精華時間，在小東路、中華路口向民眾請安問好。