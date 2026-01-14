民調激戰陳亭妃！初選倒數計時 林俊憲成功爭取「大咖同事」支持

即時中心／高睿鴻報導

接續昨（13）日公布高雄市長初選民調結果，民進黨今晚將進行台南市長初選民調；以激烈程度而言，後者絲毫不遜於前者，因為兩大擬參選人、現任立委陳亭妃與林俊憲，支持率都相當接近。不過，在這關鍵時刻，林俊憲成功爭取到，昨天與立委邱議瑩激戰後勝出、民調支持率驚險小贏0.6%的高雄市長參選人賴瑞隆支持；林對此直言，非常感謝他的同事、戰友賴瑞隆，願意現身支持，自己也先祝福對方，能順利當選高雄市長。

賴瑞隆今早現身力挺林俊憲，不僅親自幫忙打拜票電話、還協助林「車掃」造勢。他直言說：「林俊憲委員是我的好兄弟！我們過去在立法院並肩作戰、一起守護台灣的各項權益，俊憲委員絕對是我非常欣賞、很優秀的人才」，並指出，林不管是對整個台南的願景、社會公平正義、各項建設安排，真的都能讓人感受到非常用心，因此，也是自己很敬重的夥伴。

賴瑞隆也表示，過去這段期間，他與林俊憲主要是在高雄、台南各自作戰，但事實上，自己也有看到，對方一直很努力為初選做準備。因此他說，當昨天忙完自己的初選後，今天馬上趕過來為林俊憲加油，「他是我心目中最優秀、最理想的台南市長人選」。

林俊憲則感激地表示，賴瑞隆才剛通過初選，獲得民進黨提名，照理來說應該是非常忙碌；不過即便如此，他還是立刻飛奔到台南，因為台南也準備要進行初選，「於是送溫暖、力量到台南來，我非常感謝！」。林俊憲另也強調，今天是民調最後1天，每通電話都非常重要、1通電話就可能決定勝負，呼籲支持者親友相揪、正派相挺，晚上6點幫忙顧電話，民調請回答「唯一支持林俊憲」。

受訪時，賴瑞隆也特別致贈自己的幸運物、象徵夢想與希望的黃色小鴨，期許林俊憲如黃色小鴨一般，承載台南的希望，穩健地划向勝利終點。林俊憲則回贈2011年於蔡英文競選總統期間，提出的「3隻小豬計畫」小豬撲滿。當年，林擔任民進黨發言人、參與總統選戰核心工作，提出透過小豬撲滿募集小額捐款的策略，成功凝聚基層力量，也成為綠營重要的選戰象徵之一。

所以，這次與賴瑞隆互相勉勵之際，林俊憲也以小豬撲滿致意，寓意如同慢慢存錢、一步一腳印累積努力與付出，終將兌換為美滿成果；展現南台灣彼此扶持、攜手前行的團結精神。

林俊憲表示，自己從政近30年，始終站在第一線，為台南打拚、為台灣守護民主，如今更帶著所有歷練，準備繼續奉獻給這座城市。正因如此，在民調最後的關鍵時刻，車隊特別回到他的故鄉南區鹽埕，象徵不忘初衷，也一路走遍多個行政區，向市民爭取最後的支持。

林俊憲另也強調，自己已成功團結「台南隊」，包括3位立法委員、20多位市議員皆公開表態力挺，展現民進黨在台南的高度團結。他表示，團結的民進黨一定會奮戰到最後一刻，全力贏得初選勝利。

賴瑞隆則表示，黨內初選正是民進黨民主機制的展現，競爭雖然激烈，但始終維持良性。他也分享，自己日前以微小差距勝出，因此更深刻體會每通電話的重要性。今天，他特別化身一日電訪員，親自致電台南市民，呼籲大家團結支持林俊憲。因為唯有林俊憲，才能與高雄保持最緊密的合作，實現真正的南高連線，讓台南與高雄的未來共同大成長、大進步。

林俊憲認為，台南這場關鍵初選，將決定台灣未來；他更直言，這不僅是個人的選擇，更是民進黨未來路線與團結力量的重要展現。而進入最後關鍵時刻，他也感謝多位黨內重要前輩與夥伴的站台與力挺，共同守護台南的發展，中央層級方面，包括護國院長蘇貞昌、前農業部長陳吉仲皆公開表達支持；地方首長方面，台南市長黃偉哲、前台南縣長陳唐山、屏東縣長周春米也相繼力挺。

此外，彰化縣長參選人陳素月、高雄市長參選人賴瑞隆，亦於近日公開支持林俊憲，彰南高屏力量全面集結，展現林俊憲可以團結民進黨，可以與外縣市跨區合作的首長級能力。

林俊憲強調，他會努力贏得初選，但在最後關鍵時刻，更需要鄉親的支持與堅持。他誠懇呼籲大家：「最後一哩路，一定要撐住。」 今晚（14）晚間 6 點到 10 點，每一通電話都非常重要，請鄉親集中力量，唯一支持林俊憲，讓最受大家肯定、最有經驗、也最能團結各方的林俊憲，代表民進黨出戰台南。因為唯有團結的民進黨，才能守住台南、守住民主，贏得今年年底的大選。

