民調爭議 陳素月、邱建富互槓

民進黨有4人有意參選彰化縣長，綠營辦理類初選，針對國民黨立委謝衣鳯做對比民調，民調結果17日揭曉，由立委陳素月奪冠，但參選人之一的邱建富19日質疑，陳素月在極短時間內支持度明顯攀升，與先前整體趨勢不符；陳素月則表示，類初選數據與她所做民調結果相當，若有異議可以直接向中央黨部反應。

邱建富指出，在地方人士協助下取得各陣營封關前多份民調資料後顯示，彰化地區3位主要參與者的支持度，原本呈現高度膠著、差距在誤差範圍內，難分高下；但在黨中央最新公布的民調中，拔得頭籌者支持度卻在極短時間內明顯攀升，且增幅超過5個百分點，與先前整體趨勢不符，令不少熟悉選務操作的人士直言「百思不得其解」。

廣告 廣告

陳素月回應表示，「類初選」民調結果出爐，她以2個百分點勝出，與日前她所做領先其他人2％的民調結果相當，沒有所謂數據異常問題。她強調，尊重邱建富的說法，不予置評，但邱若有異議可直接向中央黨部反應。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞也強調，彰化屬徵召區，黨中央的民調絕對公平、公正、公開，民調公布當天，4位參選人都在現場，且皆未提出異議，請黨內同志勿有不當發言，傷害到黨。

在民調結果揭曉後，綠營最快可能於25日中執會通過提名人選，藍營仍呈現謝衣鳯、縣府工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋勤跑基層，在洪、柯表態積極爭取，謝不鬆口局面，黨內人士預估，在綠營人選底定後，黨中央也會加快速度決定藍營竟究由誰選縣長。