民調直直落 川普緊急發表全國電視演說為己辯護

美國總統川普的民調直直落，危及明年共和黨期中選舉，川普在17日晚間發表全國電視講話，為自己的政策辯護。

美國總統川普，美東時間17日晚間發表全國演說，除了批評拜登政府時期留下的諸多爛攤子，拖累他的施政之外，他也宣佈在聖誕節之前，為145萬名美國軍人，發放1776美元，合台幣約5萬6千多元的「戰士紅利」，這筆錢將來自關稅收入。（葉柏毅報導）

明年美國即將舉行期中選舉，距離現在已經不到一年了，不過現在許多民調都指出，不少美國民眾對川普政府的施政，尤其是經濟政策感到不滿，逼得川普不得不在美東時間17日晚間，突然宣佈要發表全國電視演說，為自己的施政辯護。

川普在演說中表示，11個月前他上任之後，就接手拜登政府留下的許多爛攤子，除了開放的邊境、跨性別男性參加女子運動賽事、犯罪問題、有史以來最糟糕的貿易協議，以及腐敗的聯邦政府。隨著他重返白宮進行修復，在短短幾個月內，美國就「從最差變成最好」。

川普也強力辯護他的經濟政策，川普表示，拜登政府時期，通貨膨脹之高，令人難以想像，不過現在他已努力平抑物價，並且取得顯著進展。川普還承諾，將在2026年，為美國民眾提供新的紓困措施。