民調第一後首出面！賴瑞隆和3位候選人通電話 曝與柯志恩比最大優勢

民進黨2026高雄市長初選昨（12）天進行電話民調，今（13）天上午結果出爐，由立委賴瑞隆勝出，將代表民進黨角逐2026高雄市長選戰。他也親自出面回應，表示自己已與3位參選人通過電話表達感謝，也說自己與國民黨高雄市長參選人柯志恩相比有更多優勢，也感謝每位高雄市民的託付。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆先感謝每位高雄市民的託付，得知結果後，自己第一時間已跟其他3位好同志們通過電話，也與現任市長陳其邁和賴總統通話，謝謝他們給自己鼓勵跟支持。初選過程大家相互來砥礪、用各自的方式來為共同熱愛的高雄全力以赴。

廣告 廣告

賴瑞隆喊話，初選只是一個過程、沒有個人勝負，這過程讓大家更加進步與團結，也唯有團結才能守住高雄。他與邱議瑩、林岱樺、許智傑都非常的清楚，「兄弟姐妹都是隊友、是同一支高雄隊，我會用最真誠最虛心的態度，來跟大家來攜手同行」。

賴瑞隆指出，過去10年他曾在高市府擔任局處首長，對高雄市政非常嫻熟，這就是他與國民黨高雄市長參選人柯志恩最大的不同點，因此自己可以立即上手。

最後賴瑞隆說，過去20年來，前市長謝長廷、陳菊，以及陳其邁市長為高雄奠定了長遠的發展跟格局，接棒陳其邁市長的重責大任會全力以赴，自己之後也會拜會他，向他請益，會延續其邁市長的成績，將高雄帶向下一個黃金十年。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

民調僅差0.6%！賴瑞隆選高市長 邱議瑩「已盡最大努力」：只能接受

民進黨高雄市長初選未獲提名 林岱樺：全力支持提名人

賴瑞隆初選勝出戰港都 對手許智傑獻祝福：團結一致守住高雄