民調給壓力 李四川：沒黃袍加身 須看黨提名

台北市副市長李四川。（張珈瑄攝）

台北市副市長李四川4日對參選新北市長坦言，幾次民調給他很大壓力，自己沒有黃袍加身，必須看國民黨提名狀況，若有藍白合初選也不排斥參與。外界好奇「李安連線（李四川、蔣萬安）」是否還要回來照顧台北市長蔣萬安？李打趣說，「他現在各方面都比我強多了，撒撒嬌。」蔣萬安昨強調，無論在哪，我們的心都在一起，他和李四川心有靈犀。

李四川前天首度鬆口表態若明年國民黨黨內初選，他會去參加，也不排斥藍白合初選，要參加初選就會辭去副市長。李昨天出席北市東新社會住宅新建工程開工典禮，表示很少跟蔣談選舉，因為他本來就不喜歡選舉，如果到那個時候會跟蔣好好討論。

外界好奇如果「李安連線」是否還要回來照顧蔣萬安？李笑說，他不擔心蔣萬安會傷心他離開，蔣現在各方面都比他強多了，很高興看年輕人能夠立足台北幫國家做事，是件好事。

昨日北市議會市政總質詢前，蔣萬安說，「無論在哪，我們的心都在一起」，他和李四川心有靈犀。民進黨議員林世宗、張文潔接連質詢李四川，是否已宣布參選？需交代市政再去參選？與李一起站在備詢台的蔣萬安苦笑：「有沒有考慮一下我市長的心情？要我的副市長辭職。」李四川則說，他沒有宣布，若是問他的意願，「絕對不喜歡去選」。

外界認為本屆議會市政總質詢被認為是李四川的畢業典禮、畢業考，李搖頭說「不見得」，沒有所謂畢業考，總質詢最主要還是對這3年來市府的市政做檢討；現在台北大巨蛋完成了、所有前市長柯文哲規畫的捷運也已發包、輝達過年前簽約落腳台北，他原本答應蔣任職1年半，現在已經Double，沒有選舉，照道理也該讓他退休。

新北市長侯友宜說，願意來為新北市承擔做事的人，都給他鼓勵加油。

爭取國民黨提名參選新北市長的新北市副市長劉和然說，「國民黨有這麼多優秀同志想要承擔，是一件非常好的事情。」也要深度了解新北市；有意角逐新北市長的民眾黨主席黃國昌說，川伯是值得敬重的長輩，願意參加國民黨初選，對國民黨是很好的事，接下來國民黨提名或徵召相關程序，就尊重國民黨程序。