民調緊追李四川僅個位數！蘇巧慧：持續長跑當作短跑衝刺 空戰巷戰齊發

記者盧素梅／台北報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（1）日在前立委陳柏惟（3Q）及立委李坤城等人的陪同下，到三重力行市場拜票。（圖／翻攝畫面）

根據最新民調顯示，民進黨新北市參選人蘇巧慧和國民黨有意角逐新北市長的台北市副市長李四川一對一的差距已經縮小到個位數，如果蘇巧慧對上民眾黨主席黃國昌，則是大幅領先了 13.5%，對此，蘇巧慧今（1）日受訪時表示，這說明了她這十年的政績，真的是有得到大家的認同，未來她會繼續這樣的步調，長跑當作短跑衝刺，連她一起帶領的所有新北隊、議員們，會向大家證明，我們是負責任、值得信賴的穩定的團隊，一起讓新北更好。

廣告 廣告

蘇巧慧今天上午在前立委陳柏惟（3Q）及立委李坤城等人的陪同下，到三重力行市場拜票。她在掃街前受訪時表示，今天她的超級好朋友 3Q 專程從台中到這裡，和我們在地的三蘆區（三重、蘆洲）的立委坤成，一起要來和三重的鄉親、新北隊的議員們一起向鄉親拜年。

蘇巧慧表示，這段時間以來，她和議員們確實一步一腳印，努力在前進，接下來也會持續的空戰和巷戰齊發，並且和最認真的新北隊們一起走入市場、進入社團，讓大家看見我們的努力。同時，下個禮拜起我也會開始陸續推出政見，向市民說明溫暖、創新、會做事的理念，希望爭取更多市民的認同。

對於蘇巧慧已經承租板橋區的新北市政府對面大樓，而這同時現任市長侯友宜2022年競選連任時的總部地點，因此這個地點被視為是「勝選福地」。她表示，其實就是因為好朋友們、一起努力的公務夥伴們，是來自新北的四面八方，所以要找一個比較適合一起工作的地方，大家一起辦公、一起討論事情、一起開會。那未來競選總部的部分，如果找到適當的地點，也會跟大家報告。

媒體詢問，最新的民調顯示，她和李四川一對一的差距已經縮小到個位數，如果跟黃國昌比的話，則是大幅領先了 13.5%。對此，蘇巧慧表示，這段時間以來，因為不停地勤走基層，不管是晴天、下雨天，都把握每一個可以努力的時間，去握每一雙手，向每一位市民證明說，蘇巧慧真的是抱著讓新北市升級、讓新北市更好的理念來爭取這個為市民服務的機會。

蘇巧慧並表示，她也得到越來越多不分年齡、不分黨派的市民為她加油、為她鼓勵，真的是非常的溫暖。那也說明了她這十年的政績，真的是有得到大家的認同，未來我們會繼續這樣的步調，長跑當作短跑衝刺。

蘇巧慧強調，今天剛好是選前 300 天，所以有各方好朋友的加持，不只是她，連她一起帶領的所有新北隊、議員們，我們會向大家證明，我們是負責任的、是值得信賴的、穩定的團隊，一起讓新北更好。

至於李四川30日晚間出席「2026樂活夜櫻季」後在臉書文提及，「我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市」，似乎在為爭取國民黨新北市長提名人一事，立下施政願景？對此，蘇巧慧表示， 新北本來就是一個很漂亮的城市，有山、有海、有河、有樹、有花，什麼都有，所以我們的目標就是讓這麼漂亮、像寶箱一樣的新北市，能夠讓更多人看到她的好、她的美，讓她更新、更有活力，這就是我們未來會持續告訴大家，蘇巧慧和新北隊，我們會一起為新北市努力的步調。

更多三立新聞網報導

預告參戰？李四川曬內湖夜櫻照 突喊「我住新北」：希望是更有花的城市

不只「貪汙助理費」合法！蘇巧慧發現黃國昌把「公費助理補助」全刪了

新北三腳督成形？八炯預言「黃國昌一定退選」 曝他最終目的

新北民調三腳督「極小差距」 他斷言1情況：李四川選情恐崩

