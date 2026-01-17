民調與李四川逐漸縮小 蘇巧慧曝選戰策略：由市民衡量能否擔任新北市長

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對2026新北市長選情，國民黨台北市議長戴錫欽日前坦言，雖台北市副市長李四川被視為最強人選，但黨內與民眾黨遲未整合，加上民進黨立委蘇巧慧獲徵召後勤跑地方，「兩人民調差距正在縮小」。對此，蘇巧慧今（17）日表示，她都把長跑當成短跑，每天全力衝刺，希望有更多新北市民能看到她，判斷新北市長是否適合由她擔任。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧

戴錫欽16日接受專訪指出，雖然李四川看似民調領先，但國民黨內部、藍白還未完成整合，而蘇巧慧近期動作非常積極，除到處設立競選看板，也頻繁參加地方活動，所以雙方民調差距有在縮小。他也擔憂，國民黨在缺乏母雞的情況下，民進黨人士可能見縫插針、炒作，促成「三腳督」局面，這樣對他們的選情最有利，呼籲藍白支持者不要被亂帶風向，也請藍白盡快整合出人選。

蘇巧慧今早出席慈善公益活動，她接受媒體訪問表示，這段時間她一直照著自己的步調，團隊也很有活力，都把長跑當成短跑，每天都全力衝刺，她未來也會走遍新北市每個區塊、握更多手，讓更多的人直接看到她，讓大家衡量新北市長能否由她擔任，這是最好的策略，她會持續進行。

媒體問到，近期與地方親藍人士的互動越來越多？蘇巧慧說，要做一個城市的市長，市政就是不分黨派、不分任何目標，只要朝著能讓新北市更好的方向，大家不分黨派、不分族群，每人都應該為城市的未來而努力，這是她未來的目標。

至於民進黨台南、高雄市長初選日前落幕，派系問題卻逐漸浮上檯面， 新北是否會同樣上演？蘇巧慧表示，民進黨一向初選激烈，但選後一定會團結一致，她很榮幸能擔任「新北隊長」的角色，不但會做好市長候選人的工作，獲得更多市民的認同，她也會帶領新北隊的議員們打出全壘打，為城市的未來進行貢獻。

