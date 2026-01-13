民調與賴瑞隆差距不到1%！邱議瑩回應了

▲邱議瑩表示，要感謝所有支持者與團隊夥伴，大家都已盡了最大的努力。（圖／邱議瑩臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨今（13）日公布2026年高雄市長初選民調結果，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4人決戰，與國民黨對手柯志恩進行對比式民調，最後由賴瑞隆勝出。對此，與賴瑞隆差距不到1%的邱議瑩表示，她要感謝所有支持者與團隊夥伴，大家都已盡了最大的努力，未來，她會繼續為高雄努力。

民進黨上午10時30分開封高雄市初選民調，結果顯示，賴瑞隆對比國民黨對手柯志恩平均民調成績為55.995％，在4人中拿下第一名、初選勝出，另外三位參選人的平均民調成績為，邱議瑩55.3807％、許智傑51.9022％、林岱樺50.5986％。

對此，邱議瑩表示，面對初選結果，她只能接受，而她盡了最大的努力，但結果不盡人意，那她也必須很謙卑的去接受這樣的一個初選結果，而在第一時間，接到賴瑞隆的電話，她也向賴恭喜。

邱議瑩說，高雄未來還是要持續走下去、持續進步，唯有團結，唯有大家同心協力，才能夠讓高雄越來越好，因此她祝褔賴瑞隆。

邱議瑩說，恭喜賴瑞隆，也感謝許智傑、林岱樺兩位優秀的同志，「我們以理念與政見良性競爭，共同展現台灣民主最珍貴、也最值得守護的風範」，未來，她會繼續為高雄努力。

