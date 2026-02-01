民調苦追蘇巧慧 黃國昌自曝第二專長：三角形兩邊和必大於第三邊

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

《EBC東森新聞》委託雨晴民調公司所做的最新民調顯示，若藍白在新北市長之戰整合成功，綠委蘇巧慧支持度為36.0%、國民黨籍台北市副市長李四川拿下45.8%，雙方差距剩下9.2%，倘若是國眾兩黨共推民眾黨主席黃國昌，蘇巧慧則大幅領先13.5%。對此，黃國昌今（1）日回應，他在中研院任職時，就是透過統計在研究法律，因此自己的專業除了法律以外還包含統計，「三角形的兩邊和一定大於第三邊」。





今早10時，柯文哲、趙少康、新竹市副市長邱臣遠、宜蘭縣長參選人陳琬惠、白委陳昭姿、劉書彬、候任立委洪毓祥、蔡春綢、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、前立委麥玉珍、新北市議員陳明義、陳世軒、新竹縣議員林碩彥、彰化縣議員張雪如、吳偉達、政策會執行長賴香伶、政策會副主委許忠信與組織群副秘書長黃成峻出席「黃國昌新北市長競選總部開幕記者會」，並接受媒體聯訪。

記者提問，雨晴民調公司調查顯示，如果藍白共推李四川競選新北市長，目前領先蘇巧慧8%，若由您出戰，暫時稍微落後，在未來的2個月內，如何急起直追？

黃國昌指出，各方面的民調都會好好參考，選舉時間到了，反正就有很多民調通通都會跑出來，每份民調放出來當然都有它的脈絡跟目的，他們心裡都非常清楚。

他透露，自己的專業除了是法律以外，還包括統計，在中央研究院任職期間是用統計的方法在研究法律，所以看民調看得非常細。

「三角形的兩邊和一定大於第三邊」，黃國昌強調，他與川伯（國民黨台北市副市長李四川）的優勢在哪，相信兩個團隊之間都很清楚，只要把彼此各自的優勢發揮到最大，此時在政策價值願景上面合作，請大家放心，一定會迎來最後的勝利。







