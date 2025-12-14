民調落後但嘴要先贏 得知江啟臣宣布 楊瓊瓔：我贏邀他進競總

江啟臣宣布參選台中市長，楊瓊瓔回應「如果初選我贏，邀他進競總」。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 立法院副院長江啟臣今（14）晚宣布會爭取2026年台中市長選舉國民黨提名，先前傳出的國民黨內參民調，與民進黨提名人何欣純對比，江啟臣贏面大於立委楊瓊瓔甚多；不過楊瓊瓔接受媒體採訪時很有自信的說，「如果是我贏，我一定會立即邀請江啟臣副院長，來加入競選團隊，然後一起來打贏這場選舉！」

立委楊瓊瓔今晚受訪表示，國民黨人才濟濟，只要是好的人才，願意為國家社會、為這個城市來付出，都樂觀其成，大家都是立法院好同事，希望能有一場君子之爭！她說黨內初選應被視為擴大國民黨支持基礎的機會，而非對立。候選人願意參與初選，代表尊重制度與機制，因為這是「合作而非對抗」的方式，可以最大化黨的整體優勢。

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

唐復年觀點》綠營幫楊瓊瓔說出真心話 誰選2026台中市長？不是盧秀燕說了算

參選台中市長 江啟臣宣布爭取國民黨提名