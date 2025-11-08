民調落後四位民進黨對手 柯志恩：不管誰出線 都是君子之爭
[Newtalk新聞] 南二都2026市長選戰開跑，不論藍綠皆逐漸加溫，民進黨高雄市長黨內競爭白熱化，目前多項民調均指出，4位爭取提名的立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑，彼此之間民調雖互有領先，但都贏國民黨立委柯志恩，柯志恩今(8)日對此表示，最近2個月民調滿天飛，只能說參考就好，會根據既訂的腳步走自己的路，四位潛在對手不但誰出線，都是君子之爭，讓民眾來評斷誰對高雄最好。
最近這兩個月民調滿天飛， 連賭盤的民調都出現讓人看得眼花撩亂，但不管怎麼樣，民調都是一種參考，而且民進黨有初選，挾帶這麼多資源當中，所有數字都只能當做參考。柯志恩說，我們還是根據我們的步調，以及所謂的政策發表，什麼時候要辦造勢的活動，我們都有既定的方向，不會因為他們的初選打亂我們的腳步，未來兩個月應該還有更多民調，「我想，就是一句話，我們就參考、尊重」。
柯志恩說，雖然說前兩名是賴瑞隆和邱議瑩，但林岱樺在岡山造勢非常成功，也不能忽略掉許智傑，即使邱議瑩和賴瑞隆在民調都佔前方，但對她來說，四個人都是她立法院的同事，實力都非常堅強，不但誰出線，都是君子之爭，讓民眾來評斷，誰才是對高雄最好。
繼國民黨立委謝龍介，呼籲支持者不介入民進黨台南市初選後，柯志恩昨天也透過圖卡方式跟進，呼籲支持者接到民調電話，請一律回答「唯一支持柯志恩」。柯志恩表示，2026若要勝選，一定要設法得到過半支持，就任後才能穩定執政，不會把希望寄託於對手分裂，因此她呼籲支持者若接到民調電話，無論是詢問「邱議瑩與柯志恩，您支持誰」、「許智傑與柯志恩，您支持誰」、「林岱樺與柯志恩，您支持誰」、「賴瑞隆與柯志恩，您支持誰」，或是「邱議瑩、許智傑、林岱樺、賴瑞隆，您支持誰」，請支持者一律回答「唯一支持柯志恩」。
除了用圖卡呼籲支持者，接到民調電話「唯一支持柯志恩」外，柯志恩團隊在10月25日的看板記者會後，也迅速在社群成立「有志一同」粉專，po出包括柯志恩巧遇抓漏達人陳財佑，以及柯志恩與民進黨候選人看板的猜拳「世紀對決」等趣味圖文，捕捉政治之外的幕後花絮，成功吸引年輕族群眼球，也提高柯志恩的網路討論聲量。
柯志恩指出，民進黨已經灑下非常多的資源，如果沒有動作的話，會讓支持者搞不清楚接到民調電話該如何表態，因此，才透過圖卡方式，呼籲選民「唯一支持柯志恩」。
