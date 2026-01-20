民調落後李四川15個百分點 她揭蘇巧慧處境：自己選區都沒贏

李四川(左)在民調領先蘇巧慧(右)15個百分點，蘇巧慧連在自己的立委選區也毫無優勢。（合成圖／示意圖／資料照）

民進黨提名綠委蘇巧慧參選新北市長，TVBS民調中心最新民調顯示，藍營台北市副市長李四川支持度47％，明顯領先蘇巧慧的32％。國民黨新北市議員江怡臻指出，蘇巧慧只有在板橋小贏3％，新北市其他地區都輸，尤其蘇巧慧自己的選區，樹林、鶯歌，都沒有贏。

根據《TVBS》20日報導，民調顯示若藍白整合，共推李四川出戰，面對蘇巧慧時支持度為47％，蘇為32％，雙方差距達15個百分點，另有20％未表態；從年齡層看，20至29歲族群有41％支持蘇巧慧，高於李四川的34％，25％未表態，是李四川唯一落後的年齡區段。

區域分布，板橋蘇巧慧達43％，略高於李四川的40％。土城與樹林則呈拉鋸，李四川38％、蘇巧慧36％。其餘地區皆由李四川領先，其中新店深坑、雙和與七星地區支持度皆突破5成，蘇巧慧在這些區域均低於3成；三重新莊則有47％支持李四川，高於蘇巧慧的33％。

「巧慧怎麼回事？」國民黨發言人江怡臻對此發文直呼，若李四川對上蘇巧慧，兩人差了15％，看到這個數字，她其實不意外。且經區域交叉分析，蘇巧慧只有在板橋小贏，新北市其他地區都輸，尤其是自己的立委選區，樹林、鶯歌，都沒有贏。「望周知！」

網友表示「川伯真的穩的啦」、「所以川伯到底要不要快點宣布參選」、「人在做，天在看，落跑慧，新北沒有西瓜，支持怡臻出來戰立委」。

