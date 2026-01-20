民調落後李四川15個百分點 綠委：全力衝刺

針對民調落後台北市副市長李四川，民進黨2026新北市長參選人蘇巧慧說，會全力衝刺，把長跑當作短跑，每天都努力勤跑基層、推出好的政見。（立委蘇巧慧辦公室提供）

媒體今（20）日公布民調，2026新北市長選舉中，若確定藍白合共同推派台北市副市長李四川，李以47％領先民進黨參選人蘇巧慧15個百分點，但若推派新北市副市長劉和然、民眾黨主席黃國昌，則落後蘇9個百分點以及6個百分點。

蘇巧慧說，從自己掌握民調還有各家媒體的民調，都可以看到差距已經在個位數之間，不過各項民調都會列做參考，「我們會全力衝刺，把長跑當作短跑，每天都努力勤跑基層、推出好的政見」。

