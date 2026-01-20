民調落後李四川15% 蘇巧慧駁斥：差距已進入個位數、全力衝刺

新北市長熱門人選包含民進黨蘇巧慧、民眾黨黃國昌、國民黨李四川與劉和然。 圖：張良一、周煊惠攝／劉和然臉書

[Newtalk新聞] 2026年地方選舉時程逼近，民進黨已確定由立委蘇巧慧參選，而國民黨人選尚未底定，台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然皆被視為可能人選，民眾黨主席黃國昌則已表態參選。據《TVBS民調中心》最新民調，蘇巧慧僅落後李四川，蘇巧慧也對此事表態。

根據《TVBS民調中心》最新民調顯示，藍白人選方面，在新北市民支持度方面，李四川以44%居冠，黃國昌18%、劉和然7%，另有32%民眾未表態。

民調進一步分析指出，若國民黨與民眾黨合作，共同推派李四川參選，與民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧對決，李四川支持度為47%，蘇巧慧為32%，李四川領先15個百分點；若藍白合改推派劉和然或黃國昌，兩人目前支持度則皆低於蘇巧慧，分別落後9個百分點及6個百分點。

對於相關民調結果，蘇巧慧回應表示，從民進黨內部掌握的民調以及各家媒體的調查結果來看，雙方差距已經進入個位數區間。她強調，各項民調都會列作參考，但不會因此鬆懈。

蘇巧慧指出，面對2026年的新北市長選舉，團隊將全力衝刺，把長跑當作短跑，每一天都努力勤跑基層、提出好的政見，希望在選戰中爭取更多市民認同，帶領「新北隊」迎向勝利。

