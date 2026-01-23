民調落後李四川9.8個百分點 蘇巧慧這樣看

▲對於民調結果，蘇巧慧（左）表示，每一分的民調都會仔細看，會努力爭取市民認同，把個位數的差距追過去。（圖／蘇巧慧辦公室提供、NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 《美麗島電子報》公布最新「2026新北市長選舉可能人選支持度民調」，若是「藍白合」，李四川對決民進黨蘇巧慧，有45.8%支持李四川、36%支持蘇巧慧，差距9.8個百分點；若是「三腳督」，李四川、蘇巧慧、黃國昌三人參選，有34.2%支持國民黨的李四川，32.7%支持民進黨的蘇巧慧，15.4%支持民眾黨的黃國昌。對此，蘇巧慧今（23）日受訪時表示，每一分的民調都會仔細看，會努力爭取市民認同，把個位數的差距追過去。

對於民調結果，蘇巧慧表示，每一份的民調她都會仔細看，像前一天有一份民調，說她在年輕人和板橋有大幅的優勢，但後一天有一份民調說她在年輕人、板橋輸了，但整體的差距，反而縮小非常非常多。

蘇巧慧提到，民調都是參考，會認真持續現在的狀態，把長跑當作短跑衝刺，認真爭取更多新北市民的認同，把個位數的差距追過去。

在選戰策略上，蘇巧慧說，她的選戰都是照著其節奏，每一個族群，各年齡、性別，每一張票都重要，每一位選民她都重視，「我會照著自己的節奏，認真爭取更多人的認同」。

對於民調顯示，在中間選民中，蘇巧慧最能過吸收到票，蘇巧慧說，台灣的選民都很聰明，他們在看一個候選人，會看其長期表現，所以每一位能夠成為市長候選人，都有長期的經歷，足以讓社會來做檢視。

蘇巧慧提到，她三屆、十年的表現，在國會的成績，15次的「優秀立委」，在地方爭取的政績，所有的鄉親選民都看在眼裡，因此穩定的候選人、長期累積口碑，是她向新北市民報告她過往的成績，也是她未來爭取認同最大的保證。

