民調落後！喊話藍白別干預初選 林俊憲：只有我能團結民進黨
2026地方大選倒數365天，民進黨台南市長初選激戰正酣，立委林俊憲在與國民黨候選人謝龍介的交叉民調中落後，近日他接受媒體訪問公開向國民黨、民眾黨喊話，要他們不要介入民進黨初選，並且直指競爭對手立委陳亭妃過去兩次背叛民進黨，如果未來出現要怎麼「團結」？林俊憲更稱只有他能團結綠營！
林俊憲近日接受《鏡電視》專訪，談到民進黨台南市長初選，他自信地表示，只有自己能夠讓民進黨團結在一起，並且表示，如果是陳亭妃出線，那整個黨都會散掉，因為她兩次議長選舉都跑票背叛黨，還要怎麼去領導大家呢，這些人一定會不服氣。
林俊憲公開向藍、白喊話，「你們不要介入民進黨的黨內初選」他接著表示，如果其他政黨介入民進黨初選，那即使這個人在初選贏了，最後大選也會輸掉，因為其他政黨一定是扶持一個未來大選他們比較好打的對象。林俊憲認為，國民黨最怕的就是團結的民進黨，那他就是那個可以團結民進黨的人。
林俊憲強調，「只有我可以把民進黨給團結在一起，我代表的就是民進黨整體的一個意願，我代表民進黨選舉，那民進黨就是團結一致，國民黨也知道，如果是我的對手出線，那民進黨這邊一定會散掉，所以他們稱我為台南隊的新隊長。」
根據《TVBS》最新民調顯示，若民進黨推派陳亭妃參選台南市長，與國民黨謝龍介對決，陳亭妃支持度為47%，謝龍介的支持度則為34%，另外19%受訪者未決定。如果民進黨推派立委林俊憲參選台南市長，與國民黨的謝龍介對決，謝龍介支持度為41%，林俊憲支持度則只有38%，另外有21%受訪者未決定。
