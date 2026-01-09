民調被排除！何啟聖指控花蓮黨部違反「程序正義」

政治中心／林彥君 宋弘麟 台北報導

國民黨及媒體人何啟聖，日前宣布爭取國民黨提名，參選花蓮縣長，但沒想到才宣布沒幾天，就被花蓮縣黨部封殺，排除在初選之外，讓他怒轟，國民黨還是民主政黨嗎？今天他親自到黨中央，要求給他一個解釋。

資深媒體人何啟聖vs.記者：「（這樣的程序...），就我們還是見了再說吧，（所以有覺得有轉圜的餘地）。」國民黨籍媒體人何啟聖，來到黨中央要為自己申訴，先前他宣布要競選花蓮縣長，誓言終結花蓮傅氏王朝，但禮拜一才宣布，沒想到花蓮縣黨部的初選名單根本沒有他，理由是何啟聖黨籍不在花蓮。

資深媒體人何啟聖：「他們心裡面也主觀上要把我排除，所以其實這過程當中，有太多補正的機會，但是卻沒有提供給我，按照我們內政部所發布的選罷法，只要在選前四個月，落籍在我們的選舉區，2022年在高雄的選舉，在桃園的選舉，當時柯志恩跟張善政，他們的黨籍戶籍，當時也並不在桃園並不在高雄，那為什麼只有針對我，就必須要提早到十個月以前，就要落籍呢。」





孫文學校校長張亞中直言，花蓮縣黨部的作為是國民黨民主原則的倒退。（圖／民視新聞）





國民黨中央組發會社會部成員：「我們也還在了解這個狀況，到底花蓮縣黨部，它的整個作業細則。」何啟聖控訴，遭花蓮縣黨部排除，理由是黨籍、戶籍不在花蓮，讓他相當不滿，還提到過去黨內並非沒有前例，如今卻對他從嚴認定。雖然組發會派員來了解，不過早已引來外界批評。

孫文學校校長張亞中直言花蓮縣黨部的作為是本黨民主原則的倒退，花蓮縣黨部以黨籍、戶籍不在花蓮為由，將何啟聖排除於提名程序之外，但翻遍黨內提名辦法，並無任何明文規定，國民黨不應成為任何派系或家族操作的工具，這只會讓外界更加確信，花蓮政治仍然被少數勢力壟斷。





花蓮傅氏王朝是否會出現鬆動，外界高度關注。（圖／民視新聞）





立委（國）傅崐萁vs.記者：「怎麼看媒體人何啟聖說，他被排除在全民調之外，他說希望這邊黨部在重新評估，委員怎麼看，（咳嗽）。」面對記者提問，傅崐萁只咳嗽了一聲，並未多做回應，不過隨著黨內挑戰者出爐，花蓮傅氏王朝是否會出現鬆動，外界高度關注。

