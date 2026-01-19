民調被柯志恩反超「賴瑞隆敗在哪」？​黃暐瀚揭關鍵數字：綠營這一點輸了

《ETtoday民調雲》今（19）日發布最新2026高雄市長民調，結果顯示，國民黨參選人柯志恩以44.0%的支持度，領先民進黨參選人賴瑞隆的37.7%，雙方差距6.3個百分點，引起關注。對此，媒體人黃暐瀚分析，這份民調顯示的是賴瑞隆在「內部團結」上輸給了柯志恩，不過離大選還有10個月，且民進黨更有輸不起的壓力，最後勝敗還難說。

民調指出，柯志恩支持度44.0%、賴瑞隆37.7%，但值得關注的是，有6.4%的市民表示不投票或投廢票，另有11.9%表示不知道或沒有意見。

黃暐瀚對此表示，民調是科學的，與其猜測「準不準」，不如用看「健康檢查報告紅字」的心情，去分析結果為什麼是這樣。

​黃暐瀚指出，第一，柯志恩上次選舉對決現任市長陳其邁，得票已破40%、有44%支持度，並不令人意外。這是藍營基本實力，年底大選柯志恩也一定是4成起跳，不要懷疑；第二，初選後1人開心3人失望，另外3人的支持者心情未平復，從6.4%「投廢票」可以見得。



​​黃暐瀚提到，第三，柯志恩獲得國民黨與泛藍支持者超過9成的支持，國民黨支持者有97.2%力挺、泛藍支持者則是92.2%；反之賴瑞隆只獲得民進黨支持者87.7%、泛綠支持者69.8%的支持，內部團結輸給了柯志恩。

​​​黃暐瀚分析，值得關注的兩點為，「時間是弭平傷口的最好機會」，賴瑞隆還有10個月的時間去爭取黨內支持，扭轉頹勢；再來，同一份民調，陳其邁滿意度高達64.4%，如果陳其邁有辦法把這群人轉移成賴瑞隆的支持者，最後市長勝敗還難說。​



黃暐瀚指出，誠如他先前所說，台南、高雄民進黨有「輸不起」的壓力，兩位現任市長，一定都是拚盡吃奶力氣輔選，不用懷疑。

調查時間為2026年1月14日至16日，調查對象為設籍高雄市且年滿20歲以上民眾，回收有效樣本數1,078份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為±2.98%。



