「民調認證都老三！」吳靜怡嗆黃國昌：你一直喊選新北，麥玉珍喊選台中不行？

「麥玉珍跟黃國昌其實都是實力均等的老三」，吳靜怡指出，在新北市，黃國昌不管對上誰，民調永遠認證都是第三，「你老三憑什麼可以一直喊選新北，那麥玉珍連喊個選台中都不行？」 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨立委麥玉珍日前受訪時爆出，有意爭取參選台中市長，但民眾黨台中市黨部卻回應「台中沒有適合的市長人選」，黨主席黃國昌則說，麥玉珍所講的事，「我也是現在才聽到」，黨內會審慎加以評估。對此，政治評論員吳靜怡直言，麥玉珍、黃國昌都是實力均等的老三，黃國昌可以選新北市長，麥玉珍為何不能高喊選台中市長？

針對民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，「台中市長人選，民眾黨沒有比較合適的人選」，吳靜怡30日表示，民眾黨急著滅火，短短一句話，就要把麥玉珍表態參選的權利封住，民眾黨的雙重標準徹底攤在陽光下，「民眾黨似乎只有國王的人馬才能表態參選」，階級文化的醜陋完全現形。

廣告 廣告

「麥玉珍跟黃國昌其實都是實力均等的老三」，吳靜怡嘲諷，「火龍果神偷」的聲量至少比「薯條哥」高，提名麥玉珍有何不可？她指出，在新北市，黃國昌對上台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，民調永遠認證都是第三；在宜蘭，陳琬惠若對上議長張勝德、吳宗憲也可能落居第三；在台中市，麥玉珍若對上江啟臣、楊瓊瓔，也可能是第三。

吳靜怡直言，網路上，小草把麥玉珍表態參選台中市當笑話，但真正可恥的是民眾黨，因為論當選的實力，「黃國昌只是有八塊肌的麥玉珍罷了」。如果「老三不能選」，民眾黨應該先把新北市、宜蘭縣的所有藍白合布局全部撤掉。

她狠酸，想當初，「黃珊珊、柯文哲若沒有求真民調，參選時也是老三」，麥玉珍反而揭開了民眾黨企圖用「假藍白合」搞聲量，甚至又可能想要跟小草募款，「沒有一個地方是要選真的」。

吳靜怡開嗆，「黃國昌，你老三憑什麼可以一直喊選新北，那麥玉珍連喊個選台中都不行？回答我！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

跟進李有宜退黨！不捨李「被忽略」 朱蕙蓉批黃國昌：沒仁義

馬英九批追加國防預算「準戰爭狀態」律師諷：你買壽險難道進入「準死亡狀態」？