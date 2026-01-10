民調說溜嘴？藍營台中市長人選喬不定 盧秀燕要求「這之前」提名

即時中心／高睿鴻報導

面對今（2026）年全國縣市長大選，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，綠營尤其動作迅速，近日多縣市接連完成徵召程序、或已進入初選階段；反觀藍營，多地均出現內部分裂的局面，就連具有執政優勢、選民結構也有利的新北、台中等大都市，國民黨都還未能喬定候選人。台中方面，藍委江啟臣、楊瓊瓔都表態有意參選市長，且遲遲無法協調出結果；對此，台中市長盧秀燕今（10）天站出來親自喊話，希望1月底前能決定人選。

盧秀燕今天前往玉京天公祖總廟參加活動，事後受訪時提及，希望天公祖能為台中帶來好福氣、讓下一任市長更好。她接著說，今年市長選舉預計11月底就要進行，距離現在大概僅10個月左右，時間已經非常緊迫，「所以我個人希望，這個月底前就能決定（人選）」。盧秀燕也對國民黨喊話，現在已經是1月10日、接下來2月馬上要過年，這段期間應趕緊找出候選人，使其能有更多時間，向市民請託拜票。

此外，盧秀燕也說，越早決定候選人，也能及早安定所有藍營支持者，讓大家都能安定一下，別為這件事情感到焦慮。她接著強調，現在藍軍仍有兩位非常優秀的候選人，無論是立法院副院長江啟臣、或是委員楊瓊瓔，都具備優秀實力；盧秀燕甚至透露說：「我可以稍微講一下，從內部民調來看，不管哪位候選人出線，最終都能勝券在握」。

但盧秀燕也坦承，重點是這個領先要能維持，所以她表示，市長候選人有必要早點定案，「今天是1月10號了，我個人希望1月底前能決定」。

