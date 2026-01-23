民調贏了未必真贏？郭正亮警告蘇巧慧後面有大招：李四川有可能會輸

2026九合一選舉將於11月28日登場，新北市長選情備受關注，根據《美麗島電子報》日前公布的最新民調，若呈現三腳督局面，國民黨籍台北市副市長李四川以34.2%的支持度領先民進黨立委蘇巧慧的32.7%，差距僅1.5個百分點。對此，前立委郭正亮表示，李四川在三腳督下只贏不到2個百分點，很有可能會輸，因此要好好處理跟民眾黨的關係。

郭正亮在節目《何橞瑢辣晚報》指出，其實這份民調重點不是李四川跟新北市副市長劉和然比，而是如果是三腳督，李四川只贏不到2個百分點，這個才是重點。即使是三腳督，贏不到2個百分點，就很有可能會輸。因為蘇巧慧的爸爸、前行政院長蘇貞昌很會造勢，他們一定會出一些招，把緊張的態勢拉得很緊繃。

廣告 廣告

郭正亮認為，蘇巧慧並非民進黨最強的候選人，可是沒辦法，大家都搞不過她，因為沒有人敢得罪她爸爸，所以羅致政、吳秉叡、張宏陸自動退讓，講白了這3個人都比蘇巧慧還會選舉。

郭正亮強調，這個局面就是這樣，三腳督國民黨還是很危險，所以即便李四川的民調可以勝出，還是要好好處理跟白營的關係。郭正亮建議，比如議員讓也可以，因為民眾黨現在只有1席，民眾黨主席黃國昌講得很白，希望民眾黨在新北市能夠有一個黨團，那就是要有3席，不然延攬入閣也可以，就看到時候怎麼協調。

上述民調由《美麗島電子報》於2026年1月19日至21日進行，調查對象為年滿20歲的新北市民，成功樣本1,070人（市話749人、手機321人），在95％信賴水準下，抽樣誤差為正負3.0％。

更多風傳媒報導

