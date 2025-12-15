民調贏王義川近4成 張善政：不在乎綠推誰

張善政（圖／TVBS資料畫面）

根據TVBS的最新民調，2026年桃園市長選舉中，現任市長張善政在對上民進黨的三位熱門人選—立委王義川、總統府副秘書長何志偉以及法務部次長黃世杰時，支持度都大幅領先約40%。 張善政對此表示，他不在意民進黨會推出什麼樣的候選人，目前他的重心是專注於市政的執行。 黃世杰回應說，他相信民進黨中央會找出最合適的候選人來參選。

張善政（圖／TVBS資料畫面）

王義川在桃園進行「吃播」活動，推廣當地美食；何志偉則是以舉辦親子派對等活動，打出年輕親民的形象。 民進黨的三位熱門人選近期都在桃園積極參與各項活動。 民進黨立委郭昱晴表示，民調只是一個參考數據。

廣告 廣告

王義川（圖／TVBS資料畫面）

張善政的滿意度達到歷史新高的61%，不滿意度為18%，滿意度總共上升了8%。 國民黨立委牛煦庭認為，張善政不是一個會驕傲自滿的人，並表示六位立法委員會團結一致支持桃園市府的政策和城市發展，認為對張善政的連任很有信心。

更多 TVBS 報導

TVBS民調／藍營桃園連任穩了？張善政碾壓王義川、何志偉近4成

TVBS民調／張善政爭2026連任 桃園市民滿意度破6成

綠桃市長之爭！ 何志偉年輕牌PK王義川空戰

中正萬華混戰！ 應佳妤：要選的話 我準備好了

