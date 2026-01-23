民調輸李四川9.8個百分點 蘇巧慧：會衝刺追過差距

最新民調指出，在新北市長選舉，國民黨李四川支持度勝過民進黨蘇巧慧9.8個百分點，蘇巧慧回應表示，會持續衝刺，追過個位數差距。（資料照片／蘇巧慧國會辦公室提供）

《美麗島電子報》22日公布新北市長選舉最新民調，若藍白合，李四川以45.8%支持度勝過蘇巧慧36%；若三腳督，李四川、蘇巧慧、黃國昌的支持度分別是34.2%、32.7%、15.4%。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，民調都是參考，她會持續衝刺，爭取更多新北市民的認同，把個位數差距追過去。

這份《美麗島電子報》民調指出，若藍白合成功有三種情況。第一，李四川45.8%領先蘇巧慧36.0%，這也是藍白唯一有贏面的情況；第二，若藍白派出劉和然，以31.2%輸給蘇巧慧41.3%；第三，若藍白派出黃國昌，則以36.7%輸給蘇巧慧41.8%。

蘇巧慧上午受訪時表示，每一份民調她都會仔細看，前一天有個民調，說她在年輕族群、板橋有大幅優勢，但後一天，就有民調說她在年輕人和板橋輸了，但整體差距反而縮小非常多。

蘇巧慧指出，民調都是參考，她會認真持續現在的狀態，把長跑當作短跑衝刺，認真爭取更多新北市民的認同，把個位數的差距追過去。

蘇巧慧說，選戰都是照著自己的節奏，每一個族群，各年齡、性別，每一張票都很重要，也重視每一位選民。她會照著自己節奏，認真爭取更多人的認同。

對於民調顯示蘇巧慧比李四川更能吸引中間選民，蘇巧慧說，台灣的選民都很聰明，他們在看一個候選人，會看他長期的表現。每一個能成為市長候選人，都有長期的經歷足以讓社會檢視。

蘇巧慧強調，當了3屆立委、10年的表現，被評選15次的「優秀立委」，在地方爭取的政績，所有的鄉親選民都看在眼裡。穩定的候選人、長期累積自己的口碑，這是她向新北市民報告自己過往的成績，也是未來爭取認同最大的保證。

此次民調由《美麗島電子報》委託，對新北市設籍年滿20歲民眾，在2026年1月19日至1月21日進行調查。成功訪問樣本共1070人，其中住宅電話749人、行動電話321人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。



