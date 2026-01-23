民調逾4成盼新北政黨輪替 侯友宜：找出國民黨最好人選

新北市長侯友宜。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 《美麗島電子報》昨公布一月份新北市長選舉民調分析報告，調查結果顯示，有超過 4 成民調期待，新北市政黨輪替。新北市長侯友宜今（23）日回應， 他們一切以民生經濟、政策跟執行力為最主要的考量，找出國民黨最好的人選來延續整個市政的推動。

《美麗島電子報》民調顯示，若今年新北市長選舉呈現「三角督」局面，假定國民黨提名李四川支持度 34.2%、民進黨提名蘇巧慧支持度 32.7%、民眾黨提名黃國昌支持度 15.4%，李四川與蘇巧慧支持度差距在民調誤差範圍內；但若藍白共推候選人，則李四川能以45.8% 支持度，大勝蘇巧慧的 36.0% 支持度，

廣告 廣告

該份民調也問到，今年市長選舉應「給國民黨繼續做」還是「換黨做做看」，34.0% 認為應讓國民黨持續執政、31.0% 傾向換成民進黨、10.1% 支持換成民眾黨，合計有約 41.1% 民眾支持換黨執政。

侯友宜上午出席泰山區行動治理會議期間回應，謝謝市民朋友的鼓勵，從這份資料可以看得出來，民眾最在乎的是民生經濟，不是政治跟政黨。所以，他們一切以民生經濟、政策跟執行力為最主要的考量，找出國民黨最好的人選來延續整個市政的推動，讓市政能夠棒棒都是強棒，延續下去，讓新北市更好、更進步。

另就民調公司解讀，國民黨若提名台北副市長李四川，將被視為新北市長的最具競爭力的候選人，而民進黨提名的蘇巧慧最能穩固基本盤。侯友宜表示，選舉有過程、期待、壓力跟鞭策，會按照既有的節奏，找出最適當的人，來承擔讓新北的市政不斷地延續下去。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美眾院通過國防撥款法案 含援台11.5億美元

李四川民調大贏蘇巧慧15%! 蘇只贏「這區」 江怡臻驚呼：怎麼回事？