民調領先賴瑞隆柯志恩實力不藏了？藍議員：遇新潮流不能輕敵

2026年高雄市長選戰，將由國民黨立委柯志恩與民進黨立委賴瑞隆對決，最新民調顯示，柯志恩以6.3個百分點的優勢領先賴瑞隆，引發討論。國民黨高雄市議員陳麗娜直呼，「真實民調出爐，柯志恩實力不藏了！」但她也提醒，碰到新潮流不能輕敵，因其「奧步力」超乎想像。

柯志恩。（圖／中天新聞）

《ETtoday》今天公布的最新民調顯示，2026年高雄市長選戰在藍、綠對決情境下，國民黨立委柯志恩以44.0%支持度領先民進黨立委賴瑞隆的37.7%，雙方差距達6.3個百分點。

陳麗娜表示，民進黨初選基本上就是顧電話、派系動員大戰，非綠選民基本上吃瓜看大戲，以至民調結果大大失真，民進黨候選人個個虛胖，柯志恩則是被嚴重低估。如今初選鬧劇結束，民調回歸正常，這時候的數據才值得大家參考。

賴瑞隆和柯志恩。（圖／翻攝柯志恩臉書）

陳麗娜認為，民進黨由新潮流的賴瑞隆出線後，今年的市長選舉其實已經不是藍綠之爭，而是新系與非新系的對決。阻止新潮流復辟，不讓新潮流從中央吃到地方，這可能是今年高雄市長選舉的主旋律。她也發現，交叉分析顯示，泛藍支持者高達92.2%支持柯志恩，但泛綠支持者只有69.8%支持賴瑞隆。綠營向來以團結著稱，但賴瑞隆竟然拿不到7成的綠營支持，這極為罕見的現象正說明了，綠營內部對新潮流復辟的厭惡。

陳麗娜指出，新潮流的特性是，說著最漂亮的話，做著濫用權力、排除異己的事，派系優先的結果，讓高雄陷入長達十幾年的財政暴亂期，別的不說，美濃大峽谷、土方之亂等，哪一個不是根源於新潮流執政時期？她強調，新潮流雖爛，但很會打選戰，這次民進黨初選，再次印證了新潮流選舉操作的實力。柯志恩經過3年和地方的親密接觸，認真親民的經營，目前的領先是合理的，說明高雄市民是眼光雪亮的，但碰到新潮流，真的是不能輕敵，因為新潮流的奧步力，真的超乎想像，她感嘆，「當年連最善良的黃俊英老師，都會被一招走路工翻盤！」

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

此次調查於2026年1月14日至16日進行，對象為設籍高雄、年滿20歲以上民眾，共回收有效樣本1078份，在95%信賴水準下，抽樣誤差為±2.98%。

