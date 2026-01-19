民調領先賴瑞隆 柯志恩：中間選民是關鍵

▲根據最新民調，柯志恩支持度以44.0%領先賴瑞隆的37.7%。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 根據《ETtoday民調雲》最新民調，在藍綠對決的情境下，國民黨的柯志恩支持度以44.0%，領先民進黨賴瑞隆的37.7%，雙方差距為6.3個百分點。對此，柯志恩今（19）日認為，誰能夠贏得中間選民認同，這是決勝關鍵，「民調我們尊重、參考，未來還是根據自己的步伐，做出最好的選戰策略」。

根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，在藍綠對決的情境下，柯志恩支持度以44.0%領先賴瑞隆的37.7%，雙方差距為6.3個百分點；中間選民（不支持任何政黨）部分，柯志恩目前的支持度則是以37.5%領先賴瑞隆的23.2%。



柯志恩稍早受訪時表示，這是在民進黨初選後的第一份公開民調，自己對這樣的結果，一如過去的態度，任何民調都是尊重。但是這次看到民調裡面有一些中間選民的支持，自己看到是頗為欣慰的，未來高雄市長的選舉就是在除了藍綠各自歸隊外，誰能夠贏得中間選民在政策上最大的認同，這是決勝關鍵。



柯志恩強調，這份民調會做為參考，這份民調也特別指出高雄市民對最關切的幾個市政問題，自己也會好好做政策上的擬定，總而言之，「民調我們尊重、參考，未來還是根據自己的步伐，做出最好的選戰策略」。



柯志恩提到，前一陣子在民進黨內部民調，不只是高雄、台南、彰化，國民黨大概都只有20出頭支持度，所以現在這份在民進黨初選完後第一次公開的民調，自己覺得它的數字更具有參考指標的作用。

此次調查的時間為在2026年1月14日至16日 進行，調查對象為設籍高雄市且年滿20歲以上民眾，回收有效樣本數1,078份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為±2.98%。

