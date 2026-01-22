民調領先！柯志恩霸氣喊話：要當最強母雞帶大家贏

國民黨立委柯志恩今（22）日出席前金萬興宮關公殿啟用大典。針對近期民調顯示暫時領先，她受訪時指出，數據反映出民進黨在初選結束後內部尚有整合空間。柯志恩強調，自己將扮演「最強母雞」的角色，帶領黨籍議員共同爭取選戰勝利。

國民黨立委柯志恩。（圖／柯志恩臉書）

柯志恩進一步分析，從該份民調結果可以觀察到，她在中間選民區塊獲得較多市民的肯定與支持。面對未來的選戰佈局，她表示會持續依照既定的步調前進，並與黨籍議員保持密切配合，透過提出清晰明確的政見主張以及舉辦各類活動，爭取更多選民對其理念的認同。

柯志恩誓言扮演最強母雞。（圖／柯志恩臉書）

對於如何在高雄發揮母雞帶小雞的效應，柯志恩回顧三年前首度參選高雄市長的經驗表示，當時雖然準備時間僅有四個月，但國民黨仍在市議會選舉中順利拿下最多席次。經過三年在高雄的深耕經營，她此次代表國民黨再次投入選戰，將與議員們並肩作戰。

柯志恩形容大家都是「同一艘船上的夥伴」，強調將依照各自的競選節奏推動政見，讓選民能充分理解並認同。她重申會與議員攜手合作，為這場選戰全力以赴，期盼能延續過去在議會席次的優勢，共同贏得最後的勝選。

