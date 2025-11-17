民調高漲！高市內閣支持率69% 近半日人挺首相台灣有事論

日本首相高市早苗因日前有關「台灣有事」的發言引發北京反彈，日中緊張關係升溫。在此之際，日媒最新民調顯示，有48.8%受訪民眾贊成在「台灣有事」時行使集體自衛權。且高市內閣支持率繼續維持在高位，達69%。

日本首相高市早苗。 （資料照／美聯社）

《共同社》於本月15與16日實施的全國電話民調結果顯示，高市內閣的支持率為69.9%，較上次10月的調查上升了5.5％，不支持率為16.5%。

對於高市在國會指「台灣有事」可能構成允許行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），若「台灣有事」發生，是否贊成日本行使集體自衛權，「贊成」加「傾向贊成」的比例為48.8%，44.2%則持「反對」態度。至於高市提出增加國防開支以強化防衛能力的方針，60.4%表達贊成，34.7%反對。

民調還指出，日本各地面臨熊害，65.0%的受訪民眾認為政府應對「緩慢」，僅31.4%認為政府反應「迅速」。該民調有424位受訪者是透過有線電話回覆，622人則是透過手機答覆。

《朝日新聞》也在本月15與16日進行全國電話民調。高市內閣的支持率為69%，與10月剛就任時的68%支持率相比增長1%，保持日本歷屆內閣中屈指可數的高支持率，而不支持率則從19%下降至17%。

報導指，一般而言，內閣支持率在上任後的第2次調查時往往會下降，這被認為是「慶祝行情」等因素消退導致，但高市內閣呈現不降反升。

關於首相應對物價上漲的表現，在當前的通貨膨脹情勢下，過去岸田文雄和石破茂擔任首相時，受訪民眾「給予正面評價」的比例常落在低迷的10%許，這成為政權支持率難以提升的障礙。而這次民調中，受訪者對高市的表現「給予正面評價」的比例達44%，另有35%持相反意見。

