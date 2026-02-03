民調黃金交叉在即 賴清德施政滿意度止跌回升

美麗島電子報最新民調顯示,賴清德總統施政滿意度回升至45%至46%,與不滿意度差距明顯縮小,引發政壇關注。時事評論家沈政男分析近13個月數據指出,若賴清德滿意度能穩定維持在此水準,2028年連任機會約五五波,藍白陣營尚未取得明顯優勢。

沈政男指出,民調顯示民眾對經濟情勢看法轉趨正面,今年1月認為經濟狀況「好」的比例上升至38%,「不好」降至55%,約有5%民眾態度轉為樂觀。賴清德滿意度在去年8月曾跌至31%低點後逐步回升,中立選民態度轉變成為關鍵因素。

同日,總統府舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會,賴清德提出台美未來合作三大戰略。針對國民黨副主席蕭旭岑率團赴北京參與國共智庫論壇,賴總統強調,面對中國威脅時,在野黨不能只進行國共合作,卻不審總預算與國防預算條例,「這對台灣來講是危險的」。

賴總統重申兩岸政策立場,從蔡英文到現在近十年來持續保持善意,只要中國正視中華民國存在事實、尊重台灣人民自由民主生活方式,台灣樂意在對等尊嚴基礎上交流合作。他強調守護民主與主權不應被解讀為挑釁,希望在野黨在進行國共交流時,也應盡國會監督責任。

賴總統否認記者會是針對國共論壇,但表示可提供對比讓國人辨識,究竟是民進黨政府推動的「攜手美國、走進國際」經濟戰略,或在野黨推動的「二次西進」對台灣較有利,從過去經濟成長率數據應可看出端倪。

