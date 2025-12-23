民調／卓榮泰滿意度回升4.6個百分點 游盈隆：幫卓內閣打了一劑強心針

記者盧素梅／台北報導

台灣民意基金會今（23）日公布最新民調，關於行政院長卓榮泰的施政表現，民調結果顯示，44.3%的民眾滿意，44.3%不滿意。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，和上個月相比，卓內閣施政表現的民意反應出現驚人變化，滿意卓內閣施政表現者上揚4.6個百分點，不滿意者減少2.3個百分點。他並指出，非常滿意者劇增7.1個百分點，非常不滿意者上升0.9個百分點；同時，還算滿意者減少2.5個百分點，不太滿意者減少3.2個百分點。整體來說，對卓內閣整體施政表現滿意者，有不尋常的成長，等於是幫卓內閣打了一劑強心針，不滿意者則有明顯退潮的現象。

台灣民意基金會今天公布表十二月全國性民調報告，主題是「台灣人眼中的民主進步黨」，民調詢問，「行政院長卓榮泰上任已一年七個月，一般說來，您滿意或不滿意他所領 導內閣的施政表現？」結果發現：15.1%非常滿意，29.2%還算滿意，21%不太滿意， 23.3%非常不滿意，6.9%沒意見，4.6%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十 歲以上台灣人，四成四基本上滿意卓內閣整體施政表現，四成四不滿意。值得注意的是， 非常滿意15.1%，非常不滿意23.3%。

游盈隆分析，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，卓內閣上任一年七個月的施政表現好壞，國人看法南轅北轍，嚴重分歧，社會共識等於零。但，從另一個角度看，卓內閣 民意支持度似有即將破繭而出的跡象。

游盈隆指出，和上個月相比，卓內閣施政表現的民意反應出現驚人變化，滿意卓內閣施政表現者上揚4.6個百分點，不滿意者減少2.3個百分點。這一來一往，使得不滿意者和滿意者旗鼓相當，秋色平分，雙方差距縮小為零。這意味卓內閣已在脫離執政困境邊緣。

游盈隆並指出，當卓內閣施政滿意度明顯回升時，有一個現象值得注意，那就是，非常滿意者劇增 7.1 個百分點，非常不滿意者上升0.9個百分點；同時，還算滿意者減少2.5個百分點， 不太滿意者減少3.2個百分點。整體來說，對卓內閣整體施政表現滿意者，有不尋常的成長，等於是幫卓內閣打了一劑強心針，不滿意者則有明顯退潮的現象。箇中原因為何？ 值得玩味。

游盈隆認為，從長期趨勢看，卓內閣上任一年七個月，曾有過一段不算短的好時光，但受大罷免 風潮拖累，自今年4月開始，一連八個月「淨滿意度」出現赤字，陷入嚴重執政困境。 如今，「淨滿意度」歸零，能不能迎來另一段受多數人民肯定與歡迎的時光？備受關注。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、 及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設 計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025 年 12 月 15-17 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%， 手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約 正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權， 以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

