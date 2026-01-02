民調：南韓民眾對中國好感度10年腰斬 原因曝光

南韓首爾去年曾頻繁出現反中示威。翻攝自X



一項由南韓《朝鮮日報》與首爾大學共同進行的「國民意識調查」今天（1/2）公布，顯示南韓民眾對中國的好感度跌至10年前的一半；對日本的好感度則較10年前增加近一倍。

《朝鮮日報》報導，這項民調主要調查南韓民眾對美國、中國、日本、俄羅斯的好感度。2025年的民調結果顯示，回答「對中國友好」的民眾為12.9%，較2015年的23.1%減少近一半；比2005年的39.3%更下滑三分之二。

在本次調查中，回答「對中國沒有好感」受訪者占56.8%，包括回答「極無好感」的29.5%民眾。

分析指出，2016年駐韓美軍部署薩德（THAAD）後，中國以「限韓令」對南韓施壓，中國國家主席習近平管制言論自由並進入長期執政等，都導致了南韓人民對中國的好感度下降。

依年齡層看，18至29歲族群對中國的好感度最低，僅9%；30至39歲受訪者也只有9.4%對中國有好感，低於10%。

70歲以上民眾對中國的好感度最高，達16.5%。40至69歲受訪者對中國有好感者則在13.2%至14.9%之間。

與此相對的是，在本次調查中，25.4%「對日本有好感」，比起10年前（13%）接近翻倍。

至於對美國的觀感，53.8%南韓民眾對美國有好感，較10年前的54.2%略降；9.9%對俄羅斯有好感，也較10年前的11.6%略降。

