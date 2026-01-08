民調「只差3通電話」就超越邱議瑩 徐巧芯：支持許智傑

左起為民進黨立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑。（中時資料照合成）

2026年高雄市長選戰，國民黨確定由立委柯志恩代表出戰；民進黨則將在本月中旬舉行高雄市長黨內初選，立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆和邱議瑩4人爭取提名。藍委徐巧芯見到綠營封關對比式內參民調，驚呼許智傑跟邱議瑩只差2、3通電話，非常期待許智傑能出線。

徐巧芯8日在《新聞大白話》節目表示，如果像綠營初選封關民調這樣做的話，多兩通電話或三通電話，接起來剛好是年輕人，20幾歲、支持許智傑，「許智傑就超過邱議瑩，要代表民進黨參加高雄的...？我已經開心到說不出話！」

徐巧芯直呼，因為許智傑在立法院很有趣！「我票投柯志恩，但是支持許智傑，我是年輕人！看到這個，只差三通電話？哇！」

徐巧芯提到，許智傑約在大半年前就跟他們說過，白沙屯媽祖會保佑他；雖然不知道為什麼，許智傑又說媽祖是「中華民族人」？這個她聽不懂。但是許智傑一直在政見發表會唱歌，她也很希望在正式的高雄市長選舉，一邊是柯志恩，另一邊是許智傑，唱起歌來？這個畫面感覺蠻溫馨的。

徐巧芯重申，「我再一次強調，許智傑跟邱議瑩的民調，差不多就差兩通電話，所以如果你也跟我一樣『票投柯志恩，支持許智傑』，絕對不要放棄這個大好的機會！高雄市長到底誰出馬？我們拭目以待。」

