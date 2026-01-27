民調／台中市長選戰！江啟臣、楊瓊瓔、何欣純最新支持度出爐

政治中心／劉宇鈞報導

2026台中市長選舉，綠由何欣純（右）出戰，藍有楊瓊瓔（中）、江啟臣（左）爭提名。（組合圖／翻攝自何欣純、楊瓊瓔、江啟臣臉書）

2026台中市長選舉，民進黨由立委何欣純出戰，國民黨有立委楊瓊瓔、江啟臣爭提名。據《美麗島電子報》26日公布民調，若江啟臣對何欣純，43.9%挺江、29.4%挺何；若楊瓊瓔對何欣純，33.7%挺何、32.7%挺楊；若江啟臣與楊瓊瓔同黨對決，52%挺江、17.4%挺楊。

該民調詢問民眾「以下這幾位適不適合擔任下一屆台中市長？」，結果顯示，49.7%認為是江啟臣，25.7%認為是楊瓊瓔，33.9%認為是何欣純，另有29.1%未明確回答。

43.9%支持江啟臣，29.4%支持何欣純

在「如果是國民黨江啟臣和民進黨何欣純競選台中市長，您會投給誰？」的問題中，43.9%支持江啟臣，29.4%支持何欣純，不投票／投廢票的有6.4%，另有20.3%未明確回答。

32.7%支持楊瓊瓔，33.7%支持何欣純

在「如果是國民黨楊瓊瓔和民進黨何欣純競選台中市長，您會投給誰？」的問題中，32.7%支持楊瓊瓔，33.7%支持何欣純，不投票／投廢票的有11.3%，另有22.3%未明確回答。

52.0%支持江啟臣，17.4%支持楊瓊瓔

在「如果只有以下這2位參選，您會希望誰擔任下一屆台中市長？」的問題中，52.0%支持江啟臣，17.4%支持楊瓊瓔，30.6%未明確回答。

廣告 廣告

在「您對盧秀燕市長就任7年多以來的整體施政表現，是滿意、或不滿意？」的問題中，21.5%很滿意，43.1%還算滿意，14.5%有點不滿意，12.7%很不滿意，另有8.1%未明確回答。

在「您覺得今年台中市長選舉可以給國民黨繼續做市長、或是可以換成民進黨做做看，對台中市未來的發展可能比較好？」的問題中，認為要給國民黨繼續做市長的有37.8%，選擇要換成民進黨做做看的有35.3%，另有26.9%未明確回答。

江啟臣、楊瓊瓔：第一線民意最重要

對於民調結果，江啟臣說，民調是內部檢討的參考，民眾的支持及期待，才是最重要的；楊瓊瓔稱，所有的民調她都尊重，但她認為，真正的民意是來自第一線市民。

何欣純：市長換「欣」、台中創新

何欣純則回應，從近期的民調結果顯示，她的趨勢整體向上，尤其在年輕族群的支持度有明顯成長，且不少中間選民對她也抱有期待，所以她一定會讓市長換「欣」、讓台中創新。

該民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月21至2026年1月23日，調查範圍台中市各行政區，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。成功完訪1069人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

更多三立新聞網報導

國民黨台中市長人選未定引爆基層焦慮 3藍委喊話黨中央：不要再拖了

國民黨在台中有「5大隱憂」！鈕則勳：別把支持者當塑膠

山邊媽起駕突轉向靠近 何欣純感動跪拜

民調／藍台中姊弟之爭支持度曝！楊瓊瓔僅拿20％「大輸江啟臣34％」

