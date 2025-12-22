民調／「台灣有事日本有事」！57.6%台灣人欣賞高市早苗 僅1類人有分歧

記者陳思妤／台北報導

日本首相高市早苗表態台灣有事就是日本有事，讓中國氣炸大動作反制，包括要中國人別去日本，還到聯合國告狀，但高市早苗內閣在日本的支持度仍居高不下，連續3個月突破7成。台灣民意基金會今（22）日也公布最新民調，台灣有高達57.6%民眾欣賞高市早苗，僅有15.8%不欣賞。其中在年齡、各職業以及教育程度等都是一面倒支持高市早苗，但在政黨傾向，國民黨支持者則是不欣賞佔三成四，超過欣賞的三成三。

高市早苗日前表態，台灣有事就是日本有事，恐將構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權。讓中國氣喊堅決反對，中國外交部、中國國防部及國台辦輪番開嗆，並要中國人避免去日本，還大動作實施實彈演習、停止進口日本水產品、到聯合國告狀，甚至還爆發解放軍軍機對日本自衛隊戰機進行「雷達照射」的爭議，中日關係持續緊張。

台灣民意基金會今天公布最新民調，題目為，「日本史上第一位女首相高市早苗，上任不到兩個月，施政廣受矚目，其中包括『台灣有事，即日本有事』的明確表態，引起中國強烈不滿。一般說來，您欣不欣賞高市早苗這位日本政治人物？」

民調結果顯示，27.1%非常欣賞、30.5%還算欣賞、8.3%不太欣賞、7.5%一點也不欣賞、14.8%沒意見、11.8%不知道。最新民意顯示，二十歲以上台灣人，五成八欣賞高市早苗，一成六不欣賞，二成七沒意見、不知道。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這也就是說，台灣人一面倒欣賞高市早苗，傳達一個清楚的訊息，那就是，絕大多數台灣人對高市早苗印象很好，態度相當正面，「高市早苗魅力正橫掃全台」。

台灣民意基金會公布最新民調，台灣有高達57.6%民眾欣賞高市早苗，僅有15.8%不欣賞（圖／台灣民意基金會提供）

進一步從年齡層來看，每一個年齡群組都呈現一面倒欣賞高市早苗象，尤其是20-24歲年輕人，高達六成六欣賞、5%不欣賞；教育程度方面，每一個教育類別都呈現一面倒欣賞高市早苗，其中尤其以高教育程度者特別顯著，大學及以上教育程度者，六成四欣賞、一成三不欣賞；各行各業也都呈現一面倒欣賞高市早苗。

不過，從政黨支持傾向看，綠藍白支持者對高市早苗態度有明顯不同，綠白支持者是一面倒或多數欣賞高市早苗，國民黨支持者則顯得模稜兩可。民進黨支持者八成九欣賞、0.7%不欣賞；國民黨支持者三成三欣賞、三成四不欣賞；民眾黨支持者四成二欣賞、二成四不欣賞；中性選民三成九欣賞、二成不欣賞。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年12月15-17日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame randomsampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

